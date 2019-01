Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan-Razvan Badea a fost intrebat de avocatul Vlad Hosu, reprezentant al familiei fotbalistului decedat pe 6 mai 2016, de ce a folosit cuvinte triviale și rasiste la adresa jucatorului intr-o convorbire telefonica purtata imediat cu un prieten. Judecatorul a considerat ca intrebarea nu are legatura…

- Azi, la al 5-lea termen din procesul in care medicul de pe Ambulanța PULS care l-a preluat pe fotbalistul Patrick Ekeng e acuzat de ucidere din culpa, audierea asistentului acesteia, Ștefan-Razvan Badea, 32 ani, a scos la iveala un episod greu de reprodus in cuvinte. ...

- Jucatorul de fotbal al echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a fost audiat, miercuri, la Judecatoria Sectorului 2, in procesul mortii lui Patrick Ekeng, sportivul declarand ca a durat "o eternitate" pana a venit ambulanta pentru a-i acorda ingrijiri medicale.

- Astazi, la Judecatoria Sectorului 2, are loc o noua infațișare in cazul morții lui Patrick Ekeng, dosar in care medicul de pe ambulanța Puls, Mihaiela Duța, e acuzata de ucidere din culpa. Doctorul Luisa Corina Simion, medicul de la Spitalul Floreasca din seara morții lui Ekeng, a vorbit si ea in fata…

- Astazi, la Judecatoria Sectorului 2, are loc o noua infațișare in cazul morții lui Patrick Ekeng, dosar in care medicul de pe ambulanța Puls, Mihaela Duța, e acuzata de ucidere din culpa. Daca la termenul trecut, din 21 noiembrie, Florin Tanase a fost in fața judecatorului pentru a fi audiat (DETALII…

- Miercuri a avut loc o noua infatisare la Judecatoria Sectorului 2 in cazul mortii lui Patrick Ekeng. Decarul FCSB-ului, Florin Tanase, a oferit o declaratie cutremuratoare in fata instantei.

- Astazi, incepand cu ora 13:00, la Judecatoria Sectorului 2 are loc o noua infațișare in cazul morții lui Patrick Ekeng, dosar in care medicul de pe ambulanța Puls, Mihaiela Duța, e acuzata de ucidere din culpa. Ramai pe GSP.ro pentru a primi cele mai noi informații de la JS2! Sergiu Hanca și Florin…

- Azi au fost audiate, la Judecatoria Sectorului 2, trei persoane in cazul morții lui Patrick Ekeng, dosar in care medicul de pe ambulanța Puls, Mihaiela Duța, e acuzata de ucidere din culpa Cel mai sonor nume a fost cel al medicului dinamovist Liviu Batineanu. Potrivit surselor GSP, acesta a recunoscut,…