Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice valabila in ora urmatoare in mai multe localitati din judetele Calarasi, Ilfov si Giurgiu.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vreme instabila, valabila in ora urmatoare in zone din judetul Suceava, anunța AGERPRES.Citește și: Verdict DRAMATIC al medicilor privind starea de sanatate a lui Mihai ConstantinescuConform…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare imediata de cod portocaliu de furtuni valabile in județul Suceava incepand de astazi, de la ora 16:00 și pana la ora 17:00. Sunt vizate localitațile Falticeni, Gura Humorului, Cornu Luncii, Udești, Malini, Frasin, Preutești, Bosanci, Baia,…

- Este cod portocaliu de furtuni in mai multe localitati din judetele Bacau, Suceava si Neamt, pana la ora 20:30. Zone vizate: – Județul Bacau: Buhuși, Balcani, Margineni, Blagești, Parjol, Garleni, Zemeș, Racova, Scorțeni, Itești; – Județul Suceava: Falticeni, Cornu Luncii, Bosanci, Baia, Rașca, Boroaia,…

- ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de furtuni pentru judetul Suceava. Pana la ora 18:00, sunt asteptate grindina, vijelie, averse torențiale si frecvente descarcari electrice. Vor fi afectate zonele: Cornu Luncii, Malini, Preutești, Baia, Rașca, Boroaia, Vadu Moldovei, Bogdanești si Fantana Mare;…

- COD GALBEN Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 11 iunie, ora 10 – 11 iunie, Post-ul Codul galben s-a mutat! Nordul județului Dambovița ramane sub atenționare! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fenomene avertizate: grindina de dimensiuni mici și medii, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice,averse ce vor cumula 30…35 l/mp Zone vizate: – Județul Suceava: Suceava, Falticeni, Salcea, Cornu Luncii, Udești, Malini, Șcheia, Bosanci, Baia, Paltinoasa, Rașca, Ipotești, Radașeni, Moara,…

- Peste 25 de județe din țara, intre care și Alba, se afla, miercuri, sub COD GALBEN de instabilitate atmosferica, miercuri, in intervalul 10.00 – 23.00 ”In intervalul menționat in Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, vestul și nordul Moldovei, nordul și estul Munteniei,…