- Excluderea Fidesz este pe ordinea de zi a Adunarii generale a Partidului Popular European, pe 20 martie. Dar rezultatul ramane incert, scrie Liberation, citat de Rador. Cazul agita Bruxellesul de cateva zile: Viktor Orban va fi, in sfarșit, exclus din Partidul Popular European (PPE) prezidat de francezul…

- Premierul Viorica Dancila a convenit crearea unei comisii mixte privind MCV În legatura cu Mecanismul de Cooperare si Verificare, premierul Viorica Dancila a precizat joi seara, la un post de televiziune, ca a convenit cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, crearea…

- Compania rusa de stat Rosatom este capabila sa finalizeze in scurt timp constructia centralei nucleare de la Belene (Bulgaria) si este la acelasi nivel cu alti concurenti pentru a participa la licitatie, a afirmat vicepremierul rus Sergei Prihodko, conform agentiei ruse de presa TASS, citata de Novinite.…

- România a facut o figura urâta atât Bulgariei, cât si ei însisi. Anul trecut, a demis-o pe procuroarea-sefa de la DNA, Laura Kövesi, pentru a scapa de ambitia nemiloasa a acesteia de a vâna "capetele" corupte, iar acum, ea s-a întors ca favorita…

- O dubița in care se aflau șase cetațeni straini, bulgari, turci și basarabeni, a fost implicata intr-un accident produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DE581, in localitatea Cretesti din județul Vaslui. Patru persoane, pasageri ai mașinii au fost transportate la spital dupa ce șoferul dubiței…

- Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia,…

- ​Se pare ca o parte dintre proiectele demarate la Plovdiv, Capitala Culturala Europeana in 2019, nu vor reusi sa fie puse in practica, a declarat, pentru emisiunea "Dimineata aceasta" de pe postul bTv, ministrul bulgar al culturii, Boil Banov, potrivit Rador. La data de 12 ianuarie, orasul devine oficial…

- Bulgarii din strainatate raman principala sursa de venit pentru mii de familii din Bulgaria. Datele Bancii Centrale arata ca, doar pana in luna octombrie 2018, bulgarii care lucreaza in strainatate le-au trimis apropiatilor din tara aproape 1 miliard de euro, relateaza bTV, citata de Rador.