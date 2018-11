Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europene se apropie, iar temerile tuturor se concentreaza asupra posibilitatii impunerii fortelor antieuropene si populiste. Insa, nu cumva pericolul real pentru constructia europeana se afla in alta parte? Nu cumva principala provocare pentru Bruxelles o reprezinta indiferenta votantilor…

- Partidul FIDESZ si premierul ungar Viktor Orban il vor sustine pe Manfred Weber drept cap de lista al Partidului Popular European (PPE) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, a anuntat joi Antal Rogan, seful de cabinet al premierului ungar, transmite Reuters. Conducerea PPE i-a…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a anunțat, vineri, ca senatorul Alina Gorghiu și-a anunțat candidatura pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, transmite Mediafax. Gorghiu a precizat ca inca nu și-a depus dosarul de inscriere in cursa interna a PNL, insa acest lucru este foarte probabil.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi ca alegerile europarlamentare din 2019 reprezinta 'batalia pe care toti progresistii, toti democratii din Europa trebuie sa o duca' impotriva celor care 'nu vor mai multa Europa' si care nu dau dovada de 'solidaritate', facand aluzie la tarile…

- Fostul presedinte al liberalilor Crin Antonescu anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. "Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca alegerile europarlamentare din 2019 sunt cele mai importante de la intrarea Romaniei in UE, precizand ca PNL trebuie sa le castige, pentru ca "vor da masura" in care electoratul se va indrepta spre alte forte politice in detrimentul PSD. "Primele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins duminica varianta ca liberalii sa candideze alaturi de intreaga opozitie pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019, precizand ca PNL va participa la aceste ...

- Reuniunea de la Milano dintre liderul Ligii Nordului Matteo Salvini si premierul maghiar Viktor Orban este doar prima mutare de pion pe tabla de sah. De aici si pana in mai 2019, cand vor avea loc alegerile, partidele italiene vor incerca sa stranga noi aliante si/sau sa si le consolideze pe cele vechi.…