Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat in finala dupa ce l-a invins pe argentinianul Diego Schwartzman, locul 24 ATP, scor 6-3, 6-7, 6-3, in timp ce Rafael Nadal l-a depasit pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 7 ATP, dupa 6-3, 6-4. Sarbul a castigat de patru ori la Foro Italico, in timp ce Nadal s-a…

- Sarbul Novak Djokovici si spaniolul Rafael Nadal se vor intalni, duminica, in finala Mastersului de la Roma, intalnirea dintre numarul 1 mondial si numarul 2 ATP fiind programata de la ora 17.00.Novak Djokovic a trecut de argentinianul Diego Schwartzman, locul 24 ATP, scor 6-3, 6-7 [2], 6-3,…

- Rafael Nadal s-a calificat în prima sa finala pe zgura din 2019, dupa ce l-a învins pe tânarul Stefanos Tsitsipas (7 ATP), scor 6-3, 6-4. Pentru iberic, finala de la Roma va fi a 50-a de Masters 1000 din cariera.Cu doar o saptamâna în urma, Tsitsipas devenea cel mai…

- Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) s-a calificat in finala turneului Masters 1000 de la Roma dupa victoria in minnimum de seturi reușita in fața grecului Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 7 ATP), scor 6-3 6-4, dupa o ora și 43 de minute de joc. Nadal și Tsitsipas s-au revazut la fix o saptamana dupa ce grecul…

- Rafael Nadal, numarul doi mondial in tenisul masculin, de opt ori campion la Roma, va debuta in turneul de la Foro Italico impotriva castigatorului dintre francezii Richard Gasquet si Jeremy Chardy si nu simte presiune pentru ca nu a castigat inca niciun turneu pe zgura in acest an, relateaza EFE. Nadal,…

- ​Tenismanul Horia Tecau, învingator alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer la turneul de la Madrid, a urcat 12 locuri în clasamentul ATP de dublu dat publicitatii luni si se afla pe pozitia 21, cu 3.410 puncte, transmite News.ro.Coechipierul lui Tecau, Jean-Julien Rojer, a urcat sase…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici, locul 1 mondial, a castigat Mastersul de la Madrid pentru a treia oara, dupa ce l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 9 ATPCitește și: Ultima ora: Razvan Lucescu va fi supus unei operații Djokovici s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, dupa o ora…

- Rafael Nadal (2 ATP) a fost invins de Fabio Fognini (18 ATP) in semifinalele de la Monte Carlo, scor 4-6, 2-6. Finala turneului de la Monte Carlo se joaca maine intre Fabio Fognini și Dusan Lajovic; Dusan Lajovic (48 ATP) a trecut de rusul Daniil Medvedev (14 ATP), scor 7-5, 6-1. Sarbul a revenit spectaculos,…