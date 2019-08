Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, va juca pentru echipa tarii sale in Cupa Davis, ce se va disputa dupa o noua formula intre 18 si 24 noiembrie la Madrid, a anuntat luni Federatia sarba de tenis, citata de AFP. "Avem o veste formidabila: Novak va participa la turneul…

- Marius Copil (83 ATP) a fost învins în primul tur al calificarilor din cadrul Rogers Cup, turneu de categorie Masters care se va disputa la Montreal (Canada) în perioada 5-11 august.Copil, cap de serie numarul 9 în calificari, a cedat în fața spaniolului Marcel Granollers-Pujol…

- Simona Halep a fost prezenta, duminica, la cina organizata de All England Club in cinstea ei și a lui Novak Djokovic. Cei doi campioni au fost invitați pe scena, iar sarbul a spus cateva cuvinte despre Romania. Halep și-a facut intrarea in sala de ceremonii in aplauzele calde ale invitaților. Apoi,…

- Simona Halep a fost la cina organizata de All England Club in fiecare an la finalul turneului. A urcat pe scena cu trofeul, a vorbit, dar nu a existat dans intre ea și Novak Djokovic, invingatorii actualei ediții de la Wimbledon. Wimbledon-ul iși respecta tradițiile, mai ales pe cele placute, iar unul…

- FED CUP SE SCHIMBA // Din 2020, competiția pe echipe a tenisului feminin va avea un nou format, cu o finala de 12 echipe disputata in aprilie, pe zgura, la Budapesta. Cupa Davis se va disputa anul acesta pentru prima data cu un turneu final la care participa 18 de echipe, gazduit de Caja Magica din…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, locul 6 mondial si principal favorit, a fost eliminat de chilianul Nicolas Jarry, 6-4, 3-6, 6-4, in optimile de finala ale turneului ATP de la s-Hertogenbosch (Olanda) potrivit Agerpres. Tsitsipas, in varsta de 20 de ani, unul dintre cei mai promitatori jucatori…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem, locul 4 in clasamentul ATP si favorit nr. 4, s-a calificat luni in sferturile turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-4, 6-4, 6-2, de francezul Gael Monfils (locul 17 ATP, cap de serie nr.…

- Alegeți numere între 0 și 430 și veți vedea ca multe din ele au legatura cu cariera sclipitoare a lui Rafael Nadal. Rege al zgurii, a erupt pe scena la Roland Garros câștigând turneul la debut în 2005, la 19 ani. A domnit de atunci pe terenurile roșii (“on dirt”,…