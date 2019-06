Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea finalist de la Roland Garros va fi stabilit sâmbata, dupa ce partida dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem a fost întrerupta din cauza ploii. Austriacul conducea cu 6-2, 3-6, 3-1, în momentul în care organizatorii au decis ca nu se mai poate juca.Vântul și-a…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a avut numai cuvinte de lauda fata de elvetianul Roger Federer pe care l-a învins vineri în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, potrivit Agerpres.''Felicitari lui Roger, este incredibil cum joaca…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, locul 2 ATP si favorit nr. 2, va disputa finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, vineri, in semifinale, de marele sau rival, elvetianul Roger Federer, locul 3 mondial si favorit nr. 3, in trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Nadal si-a adjudecat meciul…

- Dominic Thiem (4 ATP), unul dintre cei mai buni jucatori pe zgura, s-a calificat in semifinalele Grand Slam-ului parizian. Austriacul a trecut fara probleme de Karen Khachanov (11 ATP, favorit nr. 10), scor 6-2, 6-4, 6-2, dupa o ora și 47 de minute.

- Disputa dintre Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) și austriacul Dominic Thiem (25 de ani, 4 ATP) naște in continuare controverse. Dominic Thiem e calificat in sferturile de finala de la Roland Garros, acolo unde il va infrunta, miercuri, pe rusul Karen Khachanov (11 ATP). Celebra actrița americana Whoopi…

- Controversa dintre Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) și austriacul Dominic Thiem (25 de ani, 4 ATP) este in continuare cel mai fierbinte subiect de pe zgura pariziana. Context: Serena Williams, dupa infrangerea cu Sofia Kenin, trebuia sa susțina o conferința de presa in aceeași sala in care austriacul…