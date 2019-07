Novak Djokovic devine din nou campion la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, sambata, ca la finalul meciului cu Serena Williams, cand a realizat ca a castigat turneul de la Wimbledon, i s-au inmuiat picioarele si nu a stiut cum sa reactioneze.

- Simona Halep a inceput meciul excelent, iar primele patru game-uri au adus o situație unica: Serena Williams nu izbutise nicio lovitura caștigatoare, in timp ce romanca avea zero in dreptul erorilor neforțate. Simona Halepa folosit inteligent intreaga suprafața a trenului, a speculat urcarile neinsiprate…

- Finala feminina dintre Simona Halep (7 WTA) si Serena Williams (10 WTA) e programata pentru sambata (ora 16.00, Eurosport), iar baietii isi vor disputa trofeul, duminica, de la aceeasi ora.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Horia Tecau (34 de ani) o incurajeaza pe Simona inaintea meciului și o indeamna sa se bucure de experiența. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00.…

- Simona Halep s-a impus in doua seturi in fața americancei de 15 ani, scor 6-3, 6-3. Ea și-a valorificat foarte bine experiența superioara și a controlat autoritar jocul cu noua senzație a tenisului mondial, in ciuda unor mici probleme la serviciu. In sferturi, Simona o va intalni marți pe chinezoaica…

- Victoriile lui Gauff la Wimbledon, impotriva lui Venus Williams (scor 6-4, 6-4) si Magdalenei Rybarikova (scor 6-3, 6-3), l-au convins pe Federer sa sustina public ca regulile de eligibilitate a participantilor ar trebui modificate. "Inteleg complet acea regula care spune ca jucatorii tineri nu ar trebui…

- ​Ana Bogdan (134 WTA și cap de serie numarul 24) a ajuns in ultimul tur al calificarilor de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Irina Begu (114 WTA, favorita nr. 10) a parasit competiția dupa ce a fost invinsa de locul 509 WTA.

- Sarbul Novak Djokovic, 31 de ani, locul 1 mondial, a castigat duminica Mastersul de la Madrid pentru a treia oara, dupa ce l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas, 20 de ani, locul 9 ATP, cu scorul de 6-3, 6-4, dupa o ora si 33 de minute de joc.