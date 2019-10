Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat duminica pentru prima oara turneul ATP de la Tokyo, dotat cu premii de 1.895.250 dolari, dupa ce l-a invins pe australianul John Millman cu 6-3, 6-2 in doar 69 minute de joc. Djokovic, 32 ani, a avut o prestatie excelenta la Tokyo, fara set pierdut, unde a jucat…

- Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) a trecut de australianul John Millman (30 de ani, 80 ATP) in finala turneului de la Tokyo, scor 6-3, 6-2. Fara sa forțeze, Nole și-a trecut in palmares trofeul cu numarul 76 dupa doar o ora și 10 minute de joc. Primul break al partidei a venit in game-ul cu numarul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat duminica pentru prima oara turneul ATP de la Tokyo, dotat cu premii de 1.895.250 dolari, dupa ce l-a invins pe australianul John Millman cu 6-3, 6-2 in doar 69 minute de joc.

- Novak Djokovic (1 ATP) l-a invins fara probleme, duminica, in finala turneului de la Tokyo, pe John Millman (80 ATP), caștigand in premiera acest trofeu și devenind al 11-lea lider mondial care obține aceasta performanța. Sarbul a caștigat astfel cel de-al patrulea trofeu anul acesta.Liderul…

- Tenismanul belgian David Goffin, cap de serie 3, s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii de 1.895.250 dolari, dupa ce l-a invins lejer pe sud-coreeanul Hyeon Chung cu 6-2, 6-2. Goffin il va infrunta in semifinale pe sarbul Novak Djokovic, favorit 1,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat fara probleme in semifinalele turneului ATP de la Tokyo, dotat cu premii totale in valoare de 1.895.250 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe francezul Lucas Pouille, vineri, la capatul unui meci care a durat doar 50 de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic va participa in premiera la turneul ATP de la Tokyo, iar pana la debut a avut parte de o experiența unica. Nole a primit cateva lectii de sumo de la foști luptatori profesioniști.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale turneului ATP de la Tokyo, dotat cu premii totale in valoare de 1.895.250 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-2, pe australianul Alexei Popyrin, intr-o partida disputata marti.