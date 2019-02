Primavara aceasta, telespectatorii au parte de noi surprize la AXN. Serialul procedural, cu accente de umor, „Recrutul” (The Rookie), cu Nathan Fillion in rol principal, spune povestea unui barbat aflat la a doua tinerete care se inscrie la academia de politie. Noi amenintari apar in lumea aparent linistita din „Midnight,Texas” in sezonul 2, in timp ce carismaticul Mac revine cu noi aventuri si elemente neasteptate in sezonul trei din „MacGyver”.