- Demi Lovato „este bine”, dupa ce a parasit centrul de reabilitare, noteaza contactmusic.com. Potrivit sursei citate, nu se știe daca artista in varsta de 26 de ani se va intoarce in Los Angeles ori va sta in Texas pentru o perioada, alaturi de familia sa. O sursa a spus pentru revista People: „S-a intors…

- Presedintele american Donald Trump a lansat acuzații grave la adresa migranților care se indreapta catre Statele Unite. El a declarat luni, 22 octombrie, ca membri ai unei bande foarte violente si persoane originare din Orientul Mijlociu se afla in caravana miilor de migranti ce se indreapta de cateva…

- Festivalul de moda Londra Fashion Week a devenit de curand primul astfel de eveniment la nivel mondial in care s-au interzis oficial blanurile naturale. In ultimul an, blanurile naturale au fost tratate cu ostilitate aproape peste tot insa cumva nu parea ca asta conteaza cu adevarat. Los Angeles a votat…

- Minister of Youth and Sports Ioana Bran Sunday announced on Facebook that she voted because she is a responsible citizen, pointing out that "this vote was about clearly defining of the institution of marriage", Agerpres informs.Ioana Bran voted at the polling station at Romania's Consulate…

- Potrivit publicației The Independent, acesta parasise statul Texas și se mutase in California in momentul in care a inceput sa fie suspectul principal in cazul de dispariție a doua dintre rudele sale. Barbatul, in varsta de 47 de ani, a fost arestat la cateva zile dupa ce un om al strazii…

- Fanii 'Millennium' sunt emotionati de reintoarcerea in cinematografe a celebrei saga iar actrita Claire Foy si regizorul Fede Alvarez, care a realizat 'The Girl in the Spider's Web', au declarat ca noul film se axeaza "suta la suta" asupra personajului Lisbeth Salander, pe care l-au…