- Cosmin Contra (43 de ani) isi face ”temele” pentru preliminariile Campionatului European din 2020, unde Romania face parte din Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Malta si Insulele Feroe.

- Reprezentantii statelor din Parteneriatul euromediteranean Euro-Med s-au angajat vineri sa coopereze in razboiul impotriva traficului de persoane, cu prilejul unei reuniuni care a avut loc in capitala malteza La Valletta, informeaza dpa. Ministrii de externe din Italia, Franta, Spania,…

- Fratii Sandulache au fost condamnati la 108 ani de inchisoare, in Spania. Cei doi au ingrozit Spania, dupa ce s-a aflat ca au reusit sa stranga nu mai putin de 1,5 milioane de euro din trafic de persoane. Ei au obligat zeci de romance sa se prostitueze.

- Croatia, Spania, Suedia si Ungaria si-au asigurat calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondiale de handbal masculin 2019, care are loc in Germania si Danemarca, desi mai au un meci de disputat fiecare din prima faza a grupelor, scrie agerpres.ro.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie 2, s-a calificat cu usurinta in turul al treilea la Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce l-a invins, miercuri, la Melbourne, pe australianul Matthew Ebden cu 6-3, 6-2, 6-2. In turul urmator, Nadal va infrunta un alt australian,…

- Luni a fost o zi plina de handbal la Campionatul Mondial din Danemarca și Germania. Spania, Franța, Danemarca sau Norvegia nu au avut probleme in partidele lor și s-au impus la diferențe mari, in timp ce Germania a fost singura favorita care s-a impiedicat remizand cu Rusia, scor 22-22.

- Cei trei membri ai unei familii de britanici au fost obligați sa stea pe jos intr-un avion care-i ducea din Menorca in Birmingham, dupa ce locurile pe care le-au cumparat nu existau in aeronava, scrie Daily Mail. Familia Taylor se intorceau din Menorca, Spania, spre Birmingham, dupa o vacanța de cateva…

- AXN incheie anul 2018 cu noi seri pline de dramatism, SF si actiune. Maratoane de filme in week-end-uri, dar si un nou sezon din Grimm, cu episoade duble, sunt printre surprizele pregatite in luna decembrie.