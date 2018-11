Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, miercuri, pentru recuperarea unui cadavru dintr-o rapa de pe Valea Seaca a Crucii. Salvatorii au fost anuntati despre existenta cadavrului de catre persoane care au zarit trupul in timp ce urcau pe munte. Deocamdata, nu se stie cine este persoana…

- Institutul Kaizen Romania și Asociația Kaizen Manager Club, impreuna cu Primaria Municipiului Buzau organizeaza o noua ediție a Acțiunii “5S Public”, in cadrul Programului ”Educație KAIZEN™ pentru Romania”, la Liceul Tehnologic “Costin Nenițescu” din Buzau. Demarate in 2011, aceste acțiuni s-au concretizat…

- Politistii au indisponibilizat 290 de tone si 2.848 de litri de substante periculoase, 800 de grame de fosfura de aluminiu - substanta clasificata ca fiind foarte toxica - si peste 300 de kilograme de mercur, in urma unei actiuni desfasurate la nivel national, a informat, joi, IGPR. Politistii au verificat,…

- Este important pentru noi ca partid sa organizam in perioada urmatoare o acțiune de informare a populației cu privire la referendum, a declarat joi Liviu Dragnea, precizand ca nu este vorba de o campanie.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca, in opinia sa, punerea sub urmarire penala a sefilor Jandarmeriei reprezinta o actiune a Parchetului General care are ca scop timorarea fortelor de ordine din Romania.

- La sfarsitul saptamanii trecute, IPJ Alba, impreuna cu Politia Orasului Ocna Mures au desfașurat o actiune cu efective marite, in Ocna Mures si in localitatile rurale arondate. Au fost verificate 55 de autovehicule si au fost legitimate 65 de persoane. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 21.000…

- Victor Slav pare mai hotarat ca niciodata sa iși refaca viața sentimentala. La mai bine de trei luni dupa ce s-a desparțit de mama fiicei lui, prezentatorul TV a ieșit ”la vanatoare” in cel mai renumit club de pe litoralul romanesc. (Scapa de grija banilor, iți platim 5.000$ lunar!) Sub „indrumarea”…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a solicitat, în regim de urgența, informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la expulzarea cetațenilor turci care au activat la liceul "Orizont" pe teritoriul Republicii…