Stiri pe aceeasi tema

- vezi galeria Salonul International Auto Bucuresti (SIAB 2018) a demarat dupa 11 ani de absenta, cu doar 20 de marci, cateva premiere nationale si concepte, dar intr-un mod placut, cu spatii frumos amenajate. 0 0 0 0 0 0

- Robotii din 'Pacific Rim: Uprising' intra in actiune la sfarsitul acestei saptamani cand filmul este lansat in cinematografele din SUA cu dificila misiune de a detrona superproductia Marvel 'Black Panther' de pe primul loc in clasamentul incasarilor pe care-l ocupa inca de la lansare,…

- Iesenii care vor sa faca ceva inedit in weekend pot iesi in Parcul Expozitiei la Festivalul Pescaresc. Chef-bucatarii vor gati o gama larga de preparate din raci si fructe de mare! Evenimentul se va desfasura sambata si duminica de la ora 11:00 pana seara tarziu.

- In data de 22.03.2018, patru deținuți din cadrul Penitenciarului Gherla, proveniți din centre de plasament sau case de tip familial, iși vor prezenta poveștile de viața in fața a 24 de adolescenți, rezidenți ai unitatilor de tip familial din Municipiul Gherla. Activitatea este organizata cu ocazia Zilei…

- Pro TV aduce o noua emisiune in grila de weekend. Inspirația de weekend va fi lansata duminica, 25 martie, de la ora 11:00. Bloggerița Andreea Retea (Andressa) va face parte din echipa de prezentatori al noului format al postului. Irina Fodor va fi co-prezentatoarea acesteia, potrivit paginademedia.ro.…

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei „Tomb Raider" isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi „Black Panther", care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani.

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei 'Tomb Raider' isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi 'Black Panther', care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani, relateaza EFE. Dupa primele doua filme din…

- Vremea se schimba in acest weekend de la o zi la alta și chiar de la o ora la alta. Pana sambata va fi cald. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Masa de aer extrem de rece din zona Polului Nord, va cobori treptat si va ...

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au scos fetița in parc și au profitat din plin de vremea frumoasa din acest weekend. Victoria s-a bucurat de soare și a fost toata un zambet. Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a dezvaluit fanilor, cum și-a petrecut weekend-ul…

- Patru noi filme - un SF, un thriller, un film horror si o comedie - sunt lansate in acest sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA si Canada, aspirand la detronarea superproductiei "Black Panther", cel de-al 18-lea film din universul Marvel, care domina boxoffice-ul nord-american de trei saptamani.…

- Agenda de weekend: 9-11 martie Muzeul Iluziilor, concertele The Zuralia Orchestra, Kempes sau Noctem si competitiile sportive U BT - SCM U Craiova sau U Cluj - Unirea Dej sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Muzeul Iluziilor, Cinema Dacia, ora…

- Pentru ca ne apropiem cu pasi repezi de Ceremonia de decernare a premiilor Oscar, PRO TV transmite, in acest weekend, in premiera, trei filme de Oscar. Vineri, sambata si duminica, PRO TV sarbatoreste Premiile Oscar alaturi de telespectatori.

- In luna martie, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a pregatit martisoare muzicale si coregrafice pentru doamne, domnisoare, dar si pentru domni. Primul eveniment al lunii martie, programat sambata, 3 martie, de la ora 18.30, va celebra anotimpul verde care se lasa atat de mult asteptat.…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei. "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- In lume s-au vandut anul trecut peste 86 de milioane de automobile, dintre care peste 25 de milioane in China și 17 milioane in SUA. SUV-urile au ajuns la o cota record de 34% din piața, Toyota a fost marca cu cele mai mari vanzari, iar gama F-Series de la Ford este pe locul unu […]

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Desi traim in lumea atacurilor cibernetice, intr-o lume in care din ce in ce mai multe atacuri aeriene se fac cu drone, iar multe din sistemele de aparare sunt de asemenea partial automatizate, factorul uman este indispensabil.

- 'Black Panther', noul film derivat din universul Marvel Comics, isi face in acest sfarsit de saptamana intrarea in forta in cinematografele din America de Nord cu intentia de a cuceri primul loc in box-office, relateaza vineri EFE. Predictiile expertilor arata ca in primul sau…

- Ingrediente: 1/4 ceasca de lapte, o bucata de file de cod, doi cartofi, doi catei de usturoi, 1/4 cana de faina, doua oua, o cana de pesmet, 1/2 lamaie feliata, 1/4 ceasca de sos tartar. Mod de preparare: Pentru inceput, ...

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Spatioase, comode si pline de culoare – asa sint noile bijuterii pe patru roti prezentate la sfirsitul saptaminii trecute de studioul artistic Jaguar-Land Rover. Zilele usilor deschise au fost un prilej bun pentru impatimitii de masini pentru a se familiariza cu unul dintre cele trei automobile mult…

- Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor prezentate, duminica seara, de fostul deputat Vlad Cosma.

- Fortuna Lunca Mureșului, recent caștigatoare a Campionatului Județean de Futsal, a susținut și primul meci amical al iernii pe teren normal. Echipa condusa de Gabriel Cotoara, revelația turului in Liga a IV-a, s-a impus in deplasare cu Progresul Farau, scor 3-1 (1-0), golurile fiind marcate de Zoltan,…

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 . Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 10 - 11 februarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 februarie 2018 - Berbec Te sfatuiesti cu partenerul de viata despre cum ar trebui…

- Urmeaza un nou weekend cu conditii bune pentru schi la munte, in judetul Alba. La Sureanu, este strat nou de zapada, iar la Arieseni starea partiilor este „de cinci stele”. In plus, se asteapta noi ninsori. In muntii Sureanu, se ajunge insa in continuare cu dificultate, dupa ce incalzirea si apoi racirea…

- Filmul horror "Winchester" este singura premiera lansata la nivel national in cinematografele din SUA si Canada in acest sfarsit de saptamana, situatie de care pot profita productiile care deja ruleaza si care isi pot consolida incasarile si pozitiile dominante in boxoffice din aceasta perioada a anului.…

- Cristina Spatar, nașa de botez, in acest weekend. Artista a postat pe contul de socializare imagini de la fericitul eveniment. Fanii au felicitat-o și i-au urat micuțului Yanis, la mulți ani. Cristina Spatar a fost din nou nașa de botez. Alaturi de artista au fost cei doi copii ai sai, cu care vedeta…

- Majoritatea regiunilor tarii sunt, sambata, pana la ora 20.00, sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat. Pentru zona de munte sunt semnalate ninsori viscolite si intensificari ale vantului, pana duminica la ora 20.00, potrivit…

- Vreme capricioasa in acest weekend, in judetul Alba. Daca temperaturile urca pana la valori de 10 grade Celsius, vineri si sambata, duminica scad pana la 3-4 grade si valori negative pe timp de zi, la munte. De asemenea, sunt posibile ploi si ninsori. La munte, minimele coboara pana la -10 grade, la…

- Casa de Pensii Suceava informeaza asupra noutatilor aduse de legea bugetului de asigurari sociale de stat pe anul 2018 și alte prevederi aplicabile in anul 2018. Intre altele, pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, la punctajul mediu anual determinat…

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost direcționate, in week-end, catre Serviciul Județean de Ambulanța Teleorman. Ca in fiecare week-end, personalul medical de pe ambulanțe a fost solicitat atat la pacienți care au avut de suferit din cauza diverselor afecțiuni, a acordat primul ajutor și victimelor accidentelor…

- Filmele de actiune "Maze Runner: The Death Cure" si "Hostiles" sunt lansate in cinematografele americane la sfarsitul acestei saptamani cu ambitia de a detrona deja clasicul "Jumanji: Welcome to the Jungle", aflat de trei saptamani pe primul loc in topul incasarilor din SUA si Canada. …

- Un nou weekend, un nou „regim” de minifotbal la Complexul Dolce Vita! Campionatul Primariilor din județul Gorj aduce in atenție prima etapa a returului, Campionatul Firmelor și Instituțiilor Publice iși disputa etapa a XI-a, iar in Campionatul Județean de Minifotbal „Dolce Vita” se consemneaza…

- Politistii rutieri au fost la datorie in acest sfarsit de saptamana si au actionat pe soselele din Timis. Politistii au constatat sase infractiuni si au amendat 311 soferi, 28 dintre ei au ramas soferi pentru urmatoare perioada de timp, dupa ce politistii le-au retinut pentru diverse abateri, cum ar…

- Surse autorizate din preajma Generatiei de Aur sustin ca este posibil ca, dupa intalnirea din acest week-end, Ionuț Lupescu sa se decida sa candideze la șefia federatiei, pe 18 aprilie. Mai sunt trei luni pana la alegerile FRF și deocamdata doar trei persoane au anuntat deschis ca vor candida pe 18…

- Doua filme de actiune '12 Strong' si 'Den of Thieves' sunt principalele noutati din cinematografele din SUA pentru acest sfarsit de saptamana, desi se preconizeaza ca 'Jumanji' sa ocupe in continuare primul loc in box-office-ului nord-american, relateaza vineri EFE. …

- Salonul auto de la Detroit si-a deschis ieri portile pentru presa. Marile companii din industrie și-au prezentat cele mai noi si mai performante modele. Si anul acesta, atentia se indreapta tot asupra masinilor mari si a SUV-urilor, preferatele americanilor.

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- Doi barbati, de 25 si 34 de ani, au ajuns la sfarsit de saptamana in arestul IPJ Suceava, dupa ce au fost prinsi in trafic sub influenta bauturilor alcoolice si fara permise de conducere. Ei s-au ales cu dosare de cercetare penala, dupa ce au pus in pericol siguranta traficului rutier.In primul caz…

- Instalațiile de transport pe cablu de la Sinaia vor funcționa normal, in acest weekend, dupa ce vineri echipele de intervenție ale companiei de electricitate au muncit timp de cateva ore, la 1800 de metri altitudine, pentru a repara defecțiunea aparuta pe rețeaua de alimentare. ”Maine (n.red. – sambata)…

- Anul 2017 s-a derulat la Iasi sub auspiciile protestelor, disensiunilor politice, dar si a evenimentelor culturale, artistice, sub semnul inovarii si cercetarii si, nu in ultimul rand, al manifestarilor dedicate Centenarului. *** Pe 14 februarie, pe fondul unor ample proteste declansate…

- ''All the Money in the World'', ''Molly's Game'', ''Phantom Thread'' si ''In the Fade'' sunt ultimele filme care au fost lansate in acest an, in zilele de Craciun, in Statele Unite. ''All the Money in the World'',…

- E iar scandal la B1 TV, televiziunea care a oferit, in ultimii ani, scene memorabile cu ceea ce se intampla intre jurnaliștii postului și invitați, intre invitați, sau chiar intre jurnaliști. Un astfel de episod a avut loc marți seara, cand celebrul Radu Banciu și-a criticat doi colegi. Este vorba…