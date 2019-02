Stiri pe aceeasi tema

- ​Cele 10.000 de firme mici și mijlocii care ar urma sa obțina ajutoarele de la stat de câte 200.000 de lei prin programul Start-Up Nation 2018-2019 vor fi obligate sa angajeze aproape 50.000 de oameni înca din primele 12 luni de implementare a afacerilor și sa mențina joburile ocupate înca…

- fermierulargesean.ro: Expoziție de miere in QATAR. Firmele si asociatiile interesate pot beneficia de facilitati. Avand in vedere ca Ministerul Industriei și Comerțului din Statul QATAR organizeaza a doua expoziție de miere care se va desfașura in localitatea SOUQ WAQIF pentru o perioada de opt zile,…

- O știre de tipul „fake news” a fost lansata de un candidat independent la alegerile europarlamentare, care susține ca persoanele cu dizabilitați, inclusiv copiii sunt in pericol de a nu mai incasa ajutoarele financiare din cauza viitoarei legi a bugetului. Ministerul Muncii infirma categoric și explica…

- ​Firmele din România își vor putea aduce mai mulți lucratori din afara Uniunii Europene, potrivit noului contingent aprobat de Guvern pentru anul 2019. Citește mai departe, descarca documentul și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Statul a anunțat, în sfârșit, data la care spune ca va deschide linia de fonduri europene în valoare totala de 200 de milioane de euro pentru fermierii grupați în organizații de utilizatori de apa în agricultura, care vor sa investeasca în instalații de irigații.…

- Statul amâna deschiderea sesiunii de înscriere pentru fondurile europene în valoare totala de 200 de milioane de euro pentru proiecte de irigații în agricultura. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Statul a introdus în România, în anul 2019, un impozit pe vânzarea monedelor virtuale, cum sunt Bitcoin sau Ethereum, prin modificarea Codului fiscal. Care mai e prețul Bitcoin, Ripple, Ethereum? Citește mai departe, consulta documentul și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…