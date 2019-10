Noutăţi filatelice: Bine ați venit în România! Bine ați venit in Romania! O urare tradiționala, adresata oaspeților dornici sa cunoasca frumusețile naturale, spirituale, istorice și arhitecturale ale Romaniei. Romfilatelia a introdus in circulație o emisiune de marci poștale cu titlul urarii amintite. Pe marca poștala cu valoarea nominala de 1,60 lei este ilustrat Castelul Sturdza de la Miclaușeni cunoscut și sub numele de Palatul Sturdza, construit intre 1880 și 1904 in stilul gotic de catre Gh. Sturdza și soția sa Maria (nascuta Ghica), pe locul unui vechi conac care data din anul 1755. Dornic sa refaca cladirea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bolid de lux inmatriculat in Romania a fost implicat intr-o urmarire spectaculoasa a Poliției Germane. Mașina a fost urmarita mai bine de 70 de kilometri, in timp ce gonea cu 200 km/ ora. Echipajele...

- Un film documentar care prezinta povestea unui cuplu romano-suedez are premiera in aceasta saptamana, in Suedia. „Josefin & Florin“ vorbeste despre Florin, zis Cuceritorul, un tanar rom venit la cersit din Romania, care isi intemeiaza o familie cu Josefin, o suedeza care isi crestea singura copilul.

- Bianca Andreescu (15 WTA) a obținut aseara primul trofeu de Mare Șlem din cariera, dupa o finala cu Serena Williams (8 WTA), scor 6-3, 7-5. Chris Evert, jucatoare legendara cu 18 trofee de Mare Șlem, a vorbit la superlativ sacrificiul facut de familia Biancai. Maria și Nicu Andreescu au parasit Romania…

- Romfilatelia a introdus in circulație o emisiune aniversara de marci poștale sub denumirea Alexandru Romalo, 200 de ani de la naștere, materializata sub forma unei colițe filatelice dantelate cu o marca poștala a carei valoare nominala este de 28,50 lei. Grafica marcii poștale ilustreaza in facsimil…

- ■ timp de doua zile, la Castelul Sturdza de la Miclauseni au avut loc manifestari din cadrul celei de-a VI-a editii ■ „Aceasta editie a Calatoriei la 1900 imi place sa o numesc a prieteniei fata de Castelul Sturdza, dar si a prieteniei pe care trebuie sa o avem unii fata de ceilalti“, a declarat […]…

- Romfilatelia a introdus in circulatie emisiunea de marci poștale „Fauna protejata din Romania“. Incalzirea globala, interventia omului asupra naturii, inclusiv prin distrugerea habitatelor animalelor salbatice, vanatoarea excesiva, au facut ca de-a lungul ultimului secol sa dispara zeci de specii de…

- A mai ramas doar o zi pana la debutul celui mai asteptat festival de la poalele Tampei. Joi incepe Cerbul de Aur, iar organizatorii au asigurat ca in cele patru zile de festival artistii si concurentii vor face show-uri de exceptie pe scena din Piata Sfatului. Brasovenii si tursitii vor participa in…

- Strainii care vor sa invete limba romana pot incepe la o scoala de vara organizata de Universitatea din Bucuresti. Cursurile sunt tinute de profesorii Facultatii de Litere, de academicieni si de lectori...