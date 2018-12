Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii curente, Nissan a inregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala doua denumiri noi: IMS și IMQ. Conform primelor zvonuri, producatorul japonez pregatește doua noi concepte electrice care vor completa gama IM (Intelligent Mobility). Primul concept din cadrul…

- Instanta din Tokyo a respins cererea procurorilor de a-i prelungi arestul lui Greg Kelly. Tribunalul Districtual din Tokyo a decis, de asemenea, ca Greg Kelly sa plateasca o cautiune de 70 de millioane de yeni ($635,000). Fostul director Nissan fusese arestat impreuna cu Carlos Ghosn, fost…

- Telenovela Carlos Ghosn continua in Japonia, dupa ce se parea ca fostul președinte Nissan va fi eliberat din arest pe cauțiune. O instanța din Tokyo a decis joi sa nu prelungeasca arestul pentru Carlos Ghosn, astfel ca fostul președinte Nissan ar fi putut sa fie eliberat din detenție. Procurorii au…

- Decizie surprinzatoare in Japonia, dupa ce o instanța din Tokyo a decis ca nu va prelungi arestul pentru Carlos Ghosn și Greg Kelly, cei doi foști oficiali de la Nissan. Perioada de detenție pentru cei doi s-a incheiat joi, iar autoritațile au decis sa nu prelungeasca arestul. Astfel, atat Ghosn, cat…

- Carlos Ghosn a ocupat simultan functia de director general al Renault, presedinte al producatorului auto nipon Nissan si sef al aliantei strategice dintre Renault si Nissan si un alt grup auto nipon, Mitsubishi. Conform postului public de televiziune din Japonia (NHK) si agentiei de presa Kyodo,…

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa-l numeasca pe directorul operational Thierry Bollore ca inlocuitor interimar al directorului general Carlos Ghosn, arestat luni la Tokyo pentru presupuse nereguli fiscale, a anuntat marti Dow Jones, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Circa 3.000 de autoturisme ecologice noi au fost vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, aproape dublu (99,83%) fata de aceeasi perioada din 2017, iar ponderea masinilor “verzi” in totalul vanzarilor auto la nivel national a ajuns la 2,6%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Renault va introduce versiuni hibride la cele mai bine vandute modele ale sale, a anuntat producatorul auto francez. Producatorii auto se grabesc sa lanseze modele complet electrice si plug-in hibride pentru a indeplini cerintele europene mai stricte privind emisiile si pentru a evita amenzile…