- Ancheta cu privire la cauzele accidentului avionului Boeing 737 MAX 8 in Etiopia, soldat cu 156 de morti si care a determinat consemnarea la sol a acestui tip de aparat in foarte multe tari, va dura 'un timp considerabil', a declarat sambata ministrul etiopian al transporturilor, Dagmawit Moges,…

- Autoritatile chineze au decis ca liniile aeriene locale sa nu mai opereze zboruri cu Boeing 737 Max 8, dupa accidentul Ethiopian Airlines de duminica in care a fost implicat acelasi tip de aeronava, conform news.ro.Potrivit BBC, companiile aeriene trebuie sa suspende operatiunile tuturor avioanelor Boeing…

- Tragedie aviatica in Etiopia, acolo unde un avion Boeing 737 s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea din capitala Addis Abeba!Anton Hrnko, parlamentar slovac in varsta de 64 de ani, a scris pe Facebook ca și-a pierdut soția și cei doi copii in tragedia aviatica din Etiopia. Liviu…

- Tragedie aviatica în Etiopia, acolo unde un avion Boeing 737 s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea din capitala Addis Abeba. Aparatul de zbor se îndrepta catre Nairobi, capitala Kenyei. Toti cei 157 de oameni aflati la bord au decedat.

- Cinci oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-un lac din Florida. Presa straina scrie ca ar exista un supravietuitor. Este vorba despre a sasea persoana, care s-ar fi salvat inotand. Acesta este cautat acum de autoritati.