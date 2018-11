Noutati despre nava Nivin. Ce se intampla cu marinarii romani blocati cu peste 90 de migranti la bord, in Libia

Stiri pe aceeasi tema

- Nava Nivin, ce fusese ocupata de migranti, a fost eliberata de Armata libiana printr-o actiune de forta. Vasul sub pavilion Panama, in al carei echipaj se aflau si doi marinari romani, era blocat intr-un port din Libia in urma unei situatii fara precedent.

- Potrivit unui comunicat de presa trimis redactiei noastre de Sindicatul Liber al Navigatorilor, reprezentat de inspector ITF Adrian Mihalcioiu, Aurel Stoica si Costica Stici, nava NIVIN, sub pavilion Panama, propietar o firma din Panama, care ar apartine unu armator sirian, se afla acum cinci zile in…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis luni seara, printr-un comunicat de presa, ca nava Nivin, pavilion Panama, se afla pe data de 7 noiembrie in drum spre portul libian Misurata venind din Italia.“Nava a primit un apel/solicitare de la centrul de cautare si salvare din Italia sa…

