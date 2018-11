Noutati despre greva de la metrou de miercuri: Totul depinde de decizia CEx si daca ministrul Sova va fi schimbat

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a declarat ca greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15 noiembrie nu a fost legala. Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00. Potrivit instantei,…

- Tramvaiele, autobuzele si troleibuzele Societatii de Transport Bucuresti vor fi scoase pe traseu de la ora 4:00, joi dimineata, avand in vedere greva de avertisment anuntata de sindicalistii de la metrou. Ca urmare a grevei de avertisment a angajatilor Metrorex SA, programata pentru joi, 15…

- Angajatii Metrorex se pregatesc sa intre in greva de avertisment joi, pe 15 noiembrie, a anuntat liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi. Potrivit informatiilor oferite de liderul sindical Ion Radoi pentru Ziare.com, angajatii au deschis conflictul de munca si au parcurs…

- Soferii care tranziteaza zi de zi zona de nord a Capitalei asteapta cu maxim interes inaugurarea ultimiilor 3 km din A3, care uneste Soseaua Petricani cu autostrada. Termenul avansat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in septembrie a fost noiembrie 2018. "Apreciez ca in cursul lunii…

- Peste 16.000 de autovehicule comerciale au intrerupt activitatea la nivel national, pe o perioada nedeterminata, in semn de protest fata de ordinul dat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, prin care acesta a modificat normele privind transportul interjudetean de persoane. La 9 dimineata,…

- Patru agenti rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care investigheaza otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale. Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic…

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand cu...

