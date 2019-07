Noutati admitere MAI 2020. Proba sportiva a fost schimbata Proba sportiva de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne va fi modificata, dar schimbari vor fi si in ceea ce priveste ocuparea posturilor vacante sau pregatirea tactica a angajatilor. Elementele de noutate pentru traseul aplicativ destinat admiterii la armele politie, jandarmerie si politie de frontiera, sunt "adaugarea unui obstacol, fata de cele 11 existente in prezent, si cresterea timpului maxim pentru parcurgerea traseului de la doua minute si douazeci si cinci de secunde la trei minute si douazeci de secunde". ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proba sportiva de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne a fost modificata, fiind adaugat un obstacol in plus, fata de cele 11 existente, anunta institutia. Totodata, a fost majorat timpul maxim pentru parcurgerea traseului, cu aproape un minut. Proba sportiva de…

- Vești excelente pentru toți tinerii care iși doresc o cariera in Poliție. Proba sportiva de admitere la școlile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va fi mult mai simpla. Timpul maxim pentru parcurgerea traseului a fost majorat!

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta cateva modificari la proba sportiva pentru admiterea in institutiile de invatamant din subordine. Pentru admiterea la Politie, Jandarmerie si Politia de Frontiera vor fi 12 obstacole, fata de 11 cate erau pana acum, iar timpul de realizare a probei creste de…

- Pentru a veni in sprijinul tinerilor care doresc o cariera in Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook si pe site ul oficial a fost postat un clip video in care sunt prezentate modificarile aduse traseului aplicativ care reprezinta proba sportiva la examenele de admitere in institutiile…

- Ziarul Unirea ADMITERE 2019: Cum poti urma o cariera in Armata, Politie, SRI sau SIE. Avantajele unei cariere militare, mai putin cunoscute publicului larg ADMITERE 2019: Cum poti urma o cariera in Armata, Politie, SRI sau SIE. Avantajele unei cariere militare, mai putin cunoscute publicului larg Avantajele…

- Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza concurs de admitere in ciclul de studii universitare de licența pe 770 de locuri finanțate de stat și cu taxa, la cele șase facultați din cadrul instituției, in perioada iulie-august-septembrie, in acest an. In total sunt 665 locuri finanțate de…

- Perechea Raluca Olaru/Darija Jurak (România/Croatia), cap de serie numarul 16, a fost eliminata în primul tur al probei de dublu de la Roland Garros.Olaru și Jurak au fost învinse în doua seturi de echipa germana Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund, scor 6-2, 6-3, dupa o ora…

- Rhiannan Iffland a castigat a doua etapa a campionatului mondial de cliff diving. Sportiva din Australia a fost de neintrecut si s-a impus la un avans de 40 de puncte fata de ocupanta locului doi Iana Nestsiarava din Belarus. Podiumul a fost completat de canadiana Lysanne Richard.