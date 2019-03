Noul zăcământ de gaz natural descoperit în Cipru şi jocul geopolitic din Mediterana Marimea zacamântului de gaz natural din zona Glafkos a platoului continental cipriot schimba rolul tarii pe harta energetica si importanta ei geopolitica, dar inflameaza regiunea mediteraneeana, scriu grecii de la To Vima, citați de Rador.



Noul zacamânt descoperit de forajele companiei ExxonMobil în perimetrul 10 a redeschis discutia cu privire la crearea unui terminal de gaz natural lichefiat în Cipru, întrucât valoarea celor patru zacaminte din Zona Economica Exclusiva a Ciprului (Afroditi, Kalypso, Onisiforos si Glafkos) ajunge la aproape 73 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

