Noul turn de lemn al palatului episcopal din Bihor distrus în incendiu, amplasat cu o macara Potrivit sursei, ridicarea cu macaraua si fixarea structurii de lemn au decurs fara probleme. Cu o greutate de 7 tone si o inaltime de 7,5 m, structura de lemn montata are forma unui trunchi de con cu un diametru de 3,5 m in partea de sus si cu un diametru de 8 m in partea de jos, fiind construita din lemn lamelar incleiat, de molid.



Urmeaza ca la sfarsitul acestei saptamani sa fie adusa pe santierul din fata Palatului episcopal si partea superioara a turlei, respectiv partea superioara a structurii de lemn montata azi.



"Aceasta parte superioara este tot o structura de lemn,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

