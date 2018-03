Noul trend: sa iti atati acneea pe Instagram 

Stiri pe aceeasi tema

- Bloggerita si antreprenoarea Huda Kattan a refuzat 185.000 de dolari pentru a promova un produs, doar pentru ca nu i s-a parut corect sa faca asta. „Nu-mi place sa imi fortez continutul. Daca nu ma simt bine cu asta, nu o fac. Oamenii or sa isi dea seama atunci cand ceva e fake. Daca nu am…

- Facebook inregistreaza datele cu privire la apelurile și SMS-urile utilizatorilor, au descoperit fanii care au conturi pe rețeaua sociala, scrie The Guardian . Pe masura ce utilizatorii au inceput sa iși ștearga conturile in cadrul campaniei #DeleteFacebook, oamenii au inceput sa aiba tot felul de surprize…

- Cantaretul Ed Sheeran a avut parte de o experienta inedita la o gradina zoologica din Australia unde a hranit un crocodil urias, informeaza Press Association. Artistul a postat pe Instagram o fotografie in care da de mancare unui crocodil de trei metri pe nume Graham, sub supravegherea atenta a unui…

- O femeie care s-a luptat ani multi cu acneea severa, si-a vazut pielea curata facand o simpla schimbare – dieta. Amy Saunders, in varsta de 27 de ani, a luptat cu acesta problema aproximativ 15 ani, folosind tot felul de tratamente cu hormoni, medicamente dar, a reusit sa scape de acnne printr-o metoda…

- Patriarhul Ecumenic Bartolomeu i-a primit la sfarșitul saptamanii, la reședința sa din Constantinopol pe elevii, profesorii și ceilalți participanți la cea de a șasea Conferința Internaționala a Elevilor, care are loc la Liceul Zografion și care este dedicata scriitorului constantinopolitan Yiorgos…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la DJ-ul Steve Aoki! “Cum ar fi ca de ziua ta sa devorezi un tort intreg in mijlocul unei mulțimi de sute de mii de oameni? I s-a intamplat unei tinere care a mers la evenimentul DJ-ului sau preferat, aflandu-se in public cu o pancarta pe care scria: “Today...…

- Femeia in varsta de 34 de ani se numeste Ia Ostergren, iar picioarele sale masoara nu mai putin de un metru lungime. Ea isi aminteste cum, in copilarile, colegii de scoala isi bateau joc de ea, din cauza inaltimii sale, si chiar o buna parte din aceasta perioada a vietii a fost deprimata din cauza…

- Bineinteles, nuante precum roz pastel sau turquoise (sau chiar unicorn hair) se vor purta in continuare insa acum face ravagii pe Instagram o noua tendinta in haistyle: parul grey ombre sau grannyhair. Ce trebuie sa stii despre acest trend este ca presupune ca parul sa fie vopsit in nuante de gri si…

- Cele mai recente poze cu Eva arata ca burtica incepe sa prinda contur. Astazi, Eva Longoria implinește și frumoasa varsta de 43 de ani, iar pe contul sau de Instagram, fanii i-au lasat cele mai frumoase mesaje. Arați incredibili , Ești atat de frumoasa , La mulți ani, frumușico. Vei fi o mama superba…

- Cea mai recenta tendința de pe Instagram o reprezinta sprancenele metalice, adica sprancenele accesorizate cu diferite accesorii de birou și mercerie, cum ar fi ace de birou, capse, sarma sau bolduri. Aceasta tendința de a evidenția sprancenele cu metale a fost lansata de utilizatoarea Milan Bauranov,…

- Un nou trend face furori printre logodnici, chiar daca este destul de dureros. Pentru a evita neplacerile create de un inel, care cu ușurința se poate pierde sau poate avea dimensiunea greșita, tinerii din Statele Unite au apelat la tehnicile de piercing pentru a-și arata dragostea. Inserțiile sau implanturile…

- Și-a expus garderoba de lux pe Instagram și Snapchat in cateva fotografii care lasau la vedere colecția impresionanta de genți de lux a mezinei familiei Kardashian-Jenner. Astazi, Kylie șocheaza din nou, de data aceasta cu un bolid in ediție limitata. Cea mai bogata din familie, proapata mamica se rasfața…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- La doar 14 ani, Sabrina Pasterski construise deja un prototip de avion. Opt ani mai târziu, tânara de 22 de ani este o absolventa a Massachusetts Institute of Technology si un candidat la studii doctorale la Harvard. Exploreaza câteva dintre cele mai complexe probleme…

- Fenomenul Selfie a fost clasificat ca o boala a secolului 21. Selfieurile ne-au invadat conturile de Facebook sa Instagram, sunt preferate de vedete, de prieteni sau chiar de tine. In incercarea de a impartași ceva din starea care insoțește imaginea sau din contra, sa obținem impresii și diferite motivații…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala. Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea…

- Maluma i-a furat inima lui Alice, pe Instagram. “Fetele sunt innebunite dupa el. De cand a renuntat la fotbal pentru muzica, pare sa aiba si mai mult succes. E tanar, atragator, plin de fler si carisma si e genul acela de barbat despre care ai vrea sa stii totul. Deocamdata, ne multumim cu faptul ca…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers la Drew Barrymore. “Astazi, la #instalove, avem parte de un moment de tandrete. Cei care au cate o felina acasa stiu foarte bine cat de pretioase sunt acele clipe speciale pe care ti le ofera neconditionat o pisica. In aceasta situatie se afla si actrita Drew…

- Harlem Gnohere, atacantul lui FCSB, i-a raspuns lui Mircea Rednic, dupa ce antrenorul a declarat astazi ca e suparat pe fotbalist fiindca s-a comportat urat cu fiica sa, Luoana, care ii era impresar. Jucatorul roș-albaștrilor a postat un "story" pe contul personal de Instagram in care a scris urmatorul…

- N-au nici șase luni de relație, insa par sa ca se cunosc de o viața și ca locuiesc de ani buni impreuna. Dovada ca pana și familiile s-au ”aclimatizat” una cu alta și chiar vorbesc in particular. Speak și Ștefania sunt terorizați de mame, insa nu in sensul in care se așteapta toata lumea, acela de a…

- Un studiu recent realizat de psihologii indieni au stabilit ca multe dintre persoanele care posteaza foarte multe poze pe rețelele de socializare și care dezvolta o obsesie pentru realizarea de selfie-uri dezvolta o problema psihica pe care ei au numit-o selfitis, scrie BBC News. Britanicul Junaid Ahmed,…

- Andreea Mantea și-a filmat baiețelul in timp ce danseaza și se distreaza cu foc. David chiar are veleitați de artist, iar fanii vedetei s-au ingramadit cu mesajele, pe Instagram, acolo unde Andreea s-a mandrit cu fiul ei. Sigur, au existat și rautacioși, care nu au gustat filmulețul pus de Andrea Mantea.…

- Nu doar Meghan Markle are mici taine din trecut care ar dori sa ramana pe veci ascunse. Se pare ca și Prințul Harry ar fi avut un cont „secret” pe o rețea de socializare, unde ar fi avut imagini compromițatoare in care era surprins in ipostaze deloc demne de un prinț. Prințul Harry are un cont secret…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- Miscarile de trupe continua la ACS Poli Timisoara. Leo Grozavu a anuntat in aceasta dimineata ca renunta la Cristian Bocsan, Catalin Doman... The post La ACS Poli vine Roman, pleaca Bocsan, Doman si Kayondo appeared first on Renasterea banateana .

- Iranul acuza SUA ca i-a spionat instalațiile nucleare cu ajutorul unor șoparle capabile sa detecteze ”valurile atomice”, scrie Ars Technica . Acuzele vin in contextul arestarii mai multor membri ai unor organizații care se ocupa de protecția animalelor, dintre care unul chiar s-a sinucis in inchisoare.…

- Claudiu Anghel, presupusul tata al fetitei Amaliei Enache, este in Rio, la Carnavalul celebru care are loc acolo. Claudiu Anghel a publicat pe contul sau de Instagram un clip incendiar de la Carnavalul de la Rio, cu o brazilianca ce danseaza aproape goala.

- Rețeaua de socializare Instagram vine cu una dintre cele mai dorit funcții, printr-o simpla actualizare.Astfel, platforma vine cu o funcție care le va permite utilizatorilor sa partajeze alte postari existente, ale altor persoane.Similara cu ”Share-ul” de pe Facebook,…

- Dupa ce și-a anulat toate concertele pe care le avea programate in turneul internațional El Dorado, ca urmare a lezarii corzilor vocale, Shakira se pare ca a inceput sa-și revina puțin cate puțin, pe semne ca tratamentul a dat roade și artista nu mai are nevoie de operație, operație care i-ar fi putut…

- CHIȘINAU, 4 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse, publicând…

- Posibila contopire a sistemelor de operare macOS si iOS se discuta pe internet inca de la lansarea primului iPhone, insa anul acesta Apple ar putea face primii pasi in aceasta directie. In ciuda faptului ca nu avem informatii oficiale despre acest subiect, exista zvonuri care sugereaza ca noua varianta…

- "Olympia Ohanian, la minge de meci, de turneu, chiar si fara incaltari e greu de batut. Serveste acum pentru al 12-lea titlu la Wimbledon, cu 3 mai multe decat mama ei, Serena", a scris Serena Williams pe contul sau de Instagram, alaturi de fotografia cu pricina. Interesant este ca Serena…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Cele mai noi date statistice, pe luna noiembrie 2017, arata ca economia județului Timiș iși pastreaza ritmul ascendent. Astfel, producția industriala a crescut cu 111,2 la suta pe primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara din anul precedent. Același ritm l-a inregistrat și indicele cifrei…

- Alessia Spagnulo, o tânara de 24 de ani, a fost atacata dur pe rețelele de socializare, dupa ce a venit cu bebelușul ei la concursul Miss Italia. Aceasta a defilat în timp ce își ținea copilul la piept și a postat imaginile pe Instagram. „Cineva mi-a zis ca merit…

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie". Avem acum posibilitatea de a publica „povesti" asemeni Snapchat si Instagram, avem posibilitatea de a juca diverse jocuri si alte capabilitati…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Actrita americana Julia Louis-Dreyfus, cunoscuta pentru rolurile interpretate in serialele de comedie "Seinfeld" si "Veep", a anuntat prin intermediul unui mesaj publicat pe contul ei de Instagram ca a incheiat cu succes sedintele de chimioterapie pe care le-a

- Aflat la Melbourne, unde o pregatește pe Simona Halep pentru primul turneul de Mare Șlem al anului, Darren Cahill a postat un mesaj emoționant pe Instagram. "Se fac 3 ani de cand am fost invitat in aceasta echipa și acesta e locul de unde a inceput totul. Ne-am reintors in Melbourne inconjurați de…

- Cristi Chivu și Adelina Chivu se iubesc la fel ca in prima zi și nu ezita sa-și faca publice sentimentele și sa se pozeze in ipostaze tandre. Cei doi au ales o destinație exotica, Insulele Maldive, pentru a-și petrece sarbatorile de iarna, și se pare ca s-au distrat de minune, dovada fiind fotografiile…

- Jessica și Cash Warren au inceput anul 2018 mai bogați cu o minune. Actrița a dat naștere celui de-al treilea copil al lor Jessica a postat pe contul ei de Instagram imaginea cu bebelușul sau. Eu și Cash ne simți atat de binecuvantați. Haven și Honor sunt incantați de frațiorul lor, a scris Jessica,…