- Sfarșit neașteptat pentru o femeie din localitatea timișeana Sannicolau Mare. Batrana in varsta de 70 de ani și-a gasit sfarșitul noaptea trecuta, intoxicata cu fum. Varstnica locuia singura intr-un bloc de garsoniere de pe strada Republicii. Seara trecuta a adormit cu țigara aprinsa, motiv din pricina…

- O pensionara din Chișinau a venit cu un mesaj plin de emoții pentru liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Batrana i-a mulțumit pentru ajutorul oferit varstnicilor și l-a indemnat sa continue sa ajute cetațenii care au nevoie de sprijin.

- O femeie in varsta de 67 de ani a fost violata sambata dupa-amiaza, intr-un vagon din Gara Iasi, la doar cateva zile dupa ce a ajuns in strada. Cativa ani, femeia a avut grija de o batrana si a locuit in casa acesteia. Saptamana trecuta batrana a ajuns la spital, iar fiul acesteia a dat-o afara pe femeie.…

- Gemma Greenwood, a murit cu cateva zile inainte de Craciun, la doua zile dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei, Ben. Femeia s-a luptat nu doar cu boala, ci și cu medicii care i-au ignorat simptomele timp de zece luni. Femeia din Middleton, Greater Manchester, a fost pentru prima oara la un consult…

- Metoda „Accidentul” funcționeaza și inca este folosita cu mult succes. O femeie de circa 35-40 de ani a reușit noaptea trecuta sa pacaleasca o femeie de 77 de ani sa-i dea 50.000 de lei pentru ca fiica batranei sa fie operata de urgența. Femeia in varsta de 77 de ani a primit noaptea trecuta, la ora…

- DRAMATIC… O femeie de 84 de ani, din Barlad, a fost gasita in aceasta seara, decedata in casa, de catre pompierii barladeni, chemati de politisti sa deblocheze usa apartamentului. Femeia, Angela G., locuia pe strada Nicolae Iorga, la parterul unui bloc din centrul orasului si nu mai fusese vazuta de…