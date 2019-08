Noul Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI de 181 CP costa 44.579 euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ati cumparat o masina second hand din strainatate si vreti sa o inmatriculati in Romania? Inarmati-va cu rabdare, caci aveti mai multi pasi de parcurs si o multitudine de documente de obtinut pana sa va urcati la volanul autoturismului.

- Cei 23 de elevi ai clasei de invatamant dual sustinute de compania ADIENT TRIM Ploiesti in parteneriat cu Liceul Tehnologic Anghel Saligny au incheiat astazi, oficial, primul din cei trei ani de studii. Potrivit programei scolare, la finalul perioadei de cursuri, copiii au urmat un stagiu de practica…

- Armata Romana este tot mai aproape de momentul achizitionarii unui nou si modern tanc principal de lupta. Concret, surse din Agentia Europeana de Aparare (AEA) au declarat, citate de janes.com, ca exista deja discutii destul de avansate pentru ca Romania sa cumpere un batalion de tancuri noi de ultima…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu susține ca pentru repatrierea aurului ar trebui sa platim 15 – 20 de milioane, fara a preciza moneda.”Este o curiozitate, cand obtii profit din operatiuni valutare, mai vine cate un pitpalac si si ne explica ca de ce nu ati facut operatiuni cu aur? Pai de ce sa riscam…

- Romania nu are o rețea 5G pusa la punct, dar un operator telecom ofera deja abonamente de internet 5G in trei orașe din țara, scrie Playtech. Vodafone este primul operator care lanseaza abonamente 5G in București, Cluj-Napoca și Mamaia. Astfel, compania extinde acoperirea rețelei in Cluj-Napoca și Mamaia…

- Inceputul de an a adus o premiera pentru piața imobiliara aradeana. O surpriza poate pentru mulți oameni din piața, o confirmare a lucrului bine facut pentru dezvoltatorul imobiliar Wallberg, Proiectul Imobiliar din Gama High-End al Anului a fost desemnat Arad Plaza. Decernarea a avut loc la finalul…

- Cursul valutar al zilei de vineri a fost afisat de una dintre bancile din Romania intr-un mod inedit si... la moda! Cu simtul umorului la purtator, valorile dolarului american, al euro, al lirei sterline si nu numai, au fost transformate in... cirese.