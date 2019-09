Noul sport municipal In ultimii ani legile mai mereu schimbatoare au adus in prim plan noi cluburi sportive municipale. SCM-uri ori CSM-uri, menite „sa salveze” sportul local. O solutie pe hartie prin care echipele de la diferite discipline sa beneficieze legal de sume consistente de la bugetul orasului. Cum cumpatarea nu caracterizeaza acest colt al lumii, ultimele amendamente […] Articolul Noul sport municipal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

