- Paul Buța, un meșter popular din Galați, care impresioneaza strainii cu maști tradiționale romanești, a aflat de la fiul lui despre fenomenul Netflix ”Lucifer” și, inainte de apariția noului sezon, vrea sa ajunga pana la Netflix și chiar Lucifer pentru a arata maștile lui. Mai mult, pe un ton glumeț, …

- Netflix a anunțat astazi ca cel de-al doilea sezon al serialului original german ”DARK” (Intuneric) se va lansa pe 21 iunie. Serialul ”DARK” a trecut granițele și a ajuns sa fie apreciat de audiențe din toata lumea continua povestea celor patru familii care incearca sa iși schimbe destinul in interiorul…

- Netflix provoaca pe cei mai religioși și lanseaza chiar in Joia Mare trailerul pentru ”LUCIFER”. Noul sezon se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce. Oare vrea sa se razbune pe…

- Noi sezoane ale serialelor „The Rain”, „Easy” si Lucifer”, lungmetraje cu Casey Affleck si Brad Pitt se regasesc intre productiile ce vor fi disponibile pe Netflix din luna mai, potrivit news.ro.Al patrulea sezon al serialului „Lucifer” va avea premiera pe 8 mai, sezonul trei al „Easy”, pe…

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…

- Sezonul secund din „Protectorul Istanbulului/ The Protector”, primul serial original turcesc al Netflix, va fi lansat pe 26 aprilie, scrie news.ro.Primul sezon „The Protector” a fost lansat in luna decembrie a anului trecut si a fost urmarit de peste 10 milioane de utilizatori din intreaga…

- Sezonul 9 „Romanii au talent” a debutat in forta vineri seara, la PRO TV, cu momente absolut impresionante. Unul dintre cele mai spectaculoase numele a fost cel al scotianului Stevie Starr (56 de ani), „inghititorul de lucruri”. Stevie si-a inceput prestatia inghitind, ca o pusculita, 4 monede numerotate…