Stiri pe aceeasi tema

- „Nu mai e loc de astfel de gunoaie in Italia”, a fost prima declaratie a vicepremierului Luigi Di Maio dupa ce politia l-a arestat pe Settimo Mineo, liderul Cosa Nostra, cat si pe alti 45 membri ai organizatiei de crima organizata din sudul Peninsulei. “Este una dintre cele mai dure lovituri date de…

- Autoritatile au transmis ca printre cei arestati marti se numara Settimo Mineo, liderul familiilor mafiote din capitala Siciliei, Palermo, despre care se crede ca a preluat recent functia de lider al mafiei siciliene, cunoscuta cu numele Cosa Nostra, informeaza Reuters. Salvatore "Toto" Riina, liderul…

- Politia italiana l-a arestat pe Settimo Mineo, noul lider al mafiei siciliene, cat si pe alti 45 membri ai organizatiei de crima organizata, in urma unei ample operatiuni care a avut loc marti, a anuntat vicepremierul Luigi Di Maio, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza

- Politia italiana l-a arestat pe Settimo Mineo, noul lider al mafiei siciliene, cat si pe alti 45 membri ai organizatiei de crima organizata, in urma unei ample operatiuni care a avut loc marti, a anuntat vicepremierul Luigi Di Maio, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Arestarea lui Mineo, un bijutier de 80 de ani, si a altor cel putin 45 de persoane a fost efectuata chiar inainte de instalarea sa oficiala in fruntea mafiei siciliene, prevazuta in cadrul unei reuniuni speciale a Cosa Nostra. Persoanele arestate sunt acuzate, intre altele, de asociere criminala…

- Poliția italiana a anunțat marți arestarea noului șef al mafiei siciliene, Settimo Mineo, chiar inaintea unei reuniuni speciale a Cosa Nostra in care urma sa aiba loc ceremonia de instalare in funcție, scrie AFP.

- Arestarea lui Mineo, un bijutier de 80 de ani, si a altor cel putin 45 de persoane a fost efectuata chiar inainte de instalarea sa oficiala in fruntea mafiei siciliene, prevazuta in cadrul unei reuniuni speciale a Cosa Nostra. Persoanele arestate sunt acuzate, intre altele, de asociere criminala…

- Cel putin 12 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma inundatiilor produse in apropierea orasului Palermo, pe Insula italiana Sicilia, afirma surse citate de postul RAI News. Noua persoane din doua familii au murit dupa ce o viitura a afectat o zona situata intre localitatile Altavilla Milicia…