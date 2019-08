"Astazi l-am investit in functie pe noul sef al Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Constantin Florea, ocazie cu care m-am intalnit cu intreaga conducere a institutiei.

Astept de la inspectorul general o evaluare rapida a managementului actual al Jandarmeriei si propuneri de eficientizare a activitatii.

Jandarmeria Romana este principala structura militara a MAI, iar rolul ei in asigurarea ordinii publice este de necontestat. Pornind de la aceasta perspectiva, am convingerea ca noua conducere se va concentra, in primul rand, pe ceea ce inseamna siguranta cetateanului si…