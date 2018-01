Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Avand in vedere candidatura depusa de doamna judecator Simona Marcu pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma deliberarii…

- In cadrul sedintei CSM, unde a participat si presedintele Klaus Iohannis, Cristina Tarcea a vorbit despre nerealizarile Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017. "Eu am sa fiu nostalgica la ora asta si am sa imi aduc aminte de sedinta de constituire a noului Consiliu Superior…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns vineri, 5 ianuarie, la ora 9.45, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La CSM au loc alegeri, membrii Consiliului urmand sa-și aleaga un nou președinte și un nou vicepreședinte.Vezi și: Ieftin și rapid: trucul care te scapa de gheața…

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei. Judecatoarea Simona Marcu candideaza pentru functia de…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de…

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- UDMR sustine ca a votat in favoarea modificarii legii statutului judecatorilor si procurorilor pentru ca vrea „un stat de drept, nu un stat dirijat de procurori”, iar separarea puterilor in stat ar fi in interesul tuturor cetatenilor, contribuind la garantarea statului de drept. UDMR mai sustine ca…

- Pachetul de Legi ale Justitiei contine prevederi "surpriza", care nu au fost niciodata supuse dezbaterii publice sau prezentate pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata intr-un comunicat remis, luni, de sectia pentru procurori, care mai subliniaza faptul ca asociatiile care…

- In urma sesizarii formulate de mai multe organizații ale magistraților, judecatorii Consiliului Constituțional au apreciat ca aceasta subordonare este 'conforma Constituției' și ca ea nu afecteaza independența Parchetului. Ei au estimat in verdictul lor ca dispozițiile contestate asigura 'o conciliere…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei a adoptat saptamana trecut raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 303/2004. Raportul a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 5 impotriva…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat un amendament la articolul 61 din legea 303/2004, prin care procurorii pot deveni judecatori doar la judecatorie, iar judecatorii pot deveni procurori doar la parchetele de pe langa judecatorii. Potrivit legii actuale, un procuror poate trece judecator…

- O noua restrangere a atributiilor presedintelui in privinta numirilor din justitie. Comisia speciala privind justitia a adoptat un amendament care prevede ca presedintele Romaniei nu poate refuza numirea conducerii instantei supreme „(2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- -se actualizeaza- "In temeiul dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor și procurorilor,procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze…

- Toader, despre raportul MCV: Pune accentul pe confirmarea rezultatelor. Se adauga, astfel, cerinte noi Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat eliberarea din functia de presedinte al Sectiei pentru cauze penale din cadrul Judecatoriei Constanta a judecatorului Valentin Ticea. Eliberarea din functie va avea loc incepand cu data de 1 decembrie. Decizia CSM vine ca urmare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a deplasat, marti, la Bruxelles, unde a avut o intalnire cu liderii Comisiei Europene. Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, i-a cerut lui Toader sa astepte avizul Comisiei de la Venetia inainte ca modificarile legilor justitiei sa fie aprobate, potrivit…

- Adunarea Generala a procurorilor a fost convocata la solicitarea CSM de a analiza proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Judecatorii noi numiti în functie ar putea avea mandat unic, valabil pâna la vârsta de pensionare. Modificarea este propusa de seful de la Justitie, Vladimir Cebotari, si va fi examinata de Guvern, transmite publika.md În prezent, conform articolului 116 din Constitutie,…

- Fosta judecatoare Lavinia Cotofana, care a activat la Judecatoria Arad, in prezent exclusa din magistratura, nu a avut succes in demersul ei de a ocupa o functie de procuror. Cotofana a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de numire in functia de procuror, dar membri CSM, la propunerea…

- Concluzia secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost ca activitatea manageriala a Laurei Codruța Kvesi a fost eficienta. Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, ieri, cu observații, raportul Inspecției Judiciare…

- "Din nou despre recursul compensatoriu ! 1. Reamintim faptul ca studiul de impact se face in procedura de elaborare si adoptare a legii ! Din momentul intrarii in vigoare prevederile legii se pun in aplicare ! 2. Reamintim si faptul ca prin Hotararea nr. 1533 din 29.XI.2016, plenul CSM a avizat…

- Miercuri, 25 octombrie 2017, judecatoarea Mariana Ghena, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, al carui text il redam integral, potrivit unui comunicat CSM.Citeste si : CSM, precizari de ULTIM MOMENT despre mica…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut, luni, decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind suspendarea din funcție a procurorului Mircea Negulescu, zis "Portocala". Completul de cinci judecatori a decis ca fiind nefondat recursul inaintat de acesta impotriva deciziei…

- Mai multi judecatori solicita schimbarea legii in asa fel incat membrii Consiliului Superior al Magistraturii sa poata fi revocati. Dupa o scrisoare in acest sens catre Parlament, semnata de 15 judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti, judecatoarea Florica Roman solicita plenului CSM si fiecarui…

- Tribunalul Maramures organizeaza, la data de 25 octombrie, „Ziua Usilor Deschise”. Manifestarea se va desfasura intre orele 1000-1300, la Palatul Justitiei si la sediul Sectiei I civile a Tribunalului, situat in Baia Mare, pe strada Crisan nr. 3. “Persoanele interesate sa participe la acest eveniment,…

- Cristina Traila, critica dur intervenția președintelui Curții Constituționale,Valer Dorneanu, care, prin afirmațiile sale în plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a afectat independența Justiției. Valer Dorneanu ar fi dat de înțeles într-un interviu ca unele…

- "CSM a ajuns sa dea o hotarare prin care sa interpreteze o lege cu privire la durata detasarilor. Legea spune sase ani. Este absolut nefireasca aceasta hotarare si are - si n-am sa am eu initiativa-, cu elementele ei de incompatibilitate pe care le stim, germenele unui conflict juridic de natura…

- Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, a fost chemat in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si spune punctul de vedere legat de raportul Inspectiei Judiciare in urma controlului la DNA. La ședința CSM este prezent și ministrul…

- Situație fara precedent la Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Un calculator și o insigna au disparut de la sediul anticorupție. Situația este consemnata in ultimul raport al Inspecției Judiciare in care sunt dezvaluite mai multe informații despre avantajele celor din DNA. Reamintim ca vineri procurorul-sef…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se afla, vineri la Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a-si sustine punctul de vedere legat de raportul Inspectiei Judiciare (IJ) privind activitatea conducerii Directiei Nationale Anticoruptie. Advertisement UPDATE…

- "Detasarile in curs dispuse anterior prezentei hotarari, sunt legale si se mentin; (majoritate:10 DA; 6 NU). Detasarile ulterioare datei prezentei hotarari pot fi dispuse si prelungite o singura data, fara ca durata maxima cumulata sa depaseasca termenul legal de 6 ani; (unanimitate)", sunt deciziile…

- Audieri in CSM, dupa controlul de la DNA. Procurorii din cadrul CSM incep, joi, audierile in cazul raportului Inspectiei Judiciare, dupa controlul de la DNA. Cea care a condus echipa de șase inspectori care a facut verificarile, Elena Radescu, este prima chemata la discuții. Aceasta a depus la CSM si…

- Peste 3.500 de magistrati au semnat Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei, initiat de Forumul Judecatorilor. "Pana la 10 octombrie 2017, orele 16:00, un numar de 3532 de judecatori si procurori romani (dintr-un total de 6.979 in functie in instantele si parchetele…

- Teodor Cirnaț a anunțat astazi ca demisioneaza din funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce ieri a picat testul la poligraf, informeaza NOI.md. Cirnaț și-a argumentat decizia prin faptul ca nu a dorit sa prejudicieze imaginea CSM in urma eșecului suferit la testul poligraf.…