Noul sef al Bursei: Populatia nu vrea sa fie "fluenta in finance". Trebuie sa "banalizam" investitia in actiuni

- Populatia ar trebui sa fie interesata de faptul ca investitia la bursa poate fi la fel de banala ca un depozit bancar, daca se respecta anumite reguli, a declarat luni Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in cadrul primei conferinte de presa sustinuta din pozitia de director general…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. "Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat, in sedinta de astazi, numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, conform comunicatului ASF. In aceeasi sedinta a fost avizat si Dan Paul in consiliul de...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transgaz a aprobat asocierea cu Regasificadora del Noroeste in vederea participarii in etapa a doua a procesului de achizitie a participatiei de 66% in cadrul operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, se arata intr-un anunt al companiei…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, Transelectrica si Oil Terminal se apreciau cel mai mult, luni dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare crestea cu 0,72%, al Transelectrica cu 0,59% si al Oil Terminal cu 0,56%. Cele mai mari deprecieri…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a continuat miercuri sa se situeze la peste 8.000 de puncte, pentru a treia zi consecutiv. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.040 puncte (cu 0,07% peste nivelul la care a inchis marti), la 30…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Intr un document trimis Sectorului Instrumente si Investitii Financiare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, SC Electromagnetica SA precizeaza ca a luat act de minuta Consiliul Concurentei din data de 20 decembrie 2017, dosar nr 10 2017, "prin care acesta decide sanctionarea companiei cu suma de 10.024.824,88…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avind ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- Federația Sindicatelor Libere din Romania, impreuna cu afiliatul sau Sindicatul Liber “Navalistul” din cadrul Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), iși exprima ingrijorarea fața de decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la Santierul Naval 2 Mai Mangalia - actionarul roman ce…

- Investitorii care au investit in companiile incluse in indicele principal al pietei de capital romanesti in 2012, urmarind o strategie pe termen mediu si lung, si-au dublat investitia in ultimii cinci ani, avand in vedere dividendele acordate, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Dedeman a cumparat 11,77% din actiunile Cemacon si a ajuns la un pachet de 40,77%, tranzactia fiind realizata pe piata secundara, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti...

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), administratorul pietei de capital din Romania, continua initiativa “Made in Romania” lansata pentru prima oara in luna februarie a acestui an, prin care urmareste sa educe 15 companii pentru a le impulsiona cresterea organica. Cea de-a doua editie a proiectului,…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenti la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piata principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta din istoria ei, a declarat presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel.

- Noul director general al Bursei de Valori București (BVB) este Adrian Tanase, a anunțat Investors Club, intr-un comunicat transmis marți. “Intr-un context sensibil al Romaniei, caracterizat de scaderea investițiilor straine […]

- Adrian Tanase, fost Chief Investment Officer la NN si ING Pensii, ar fi noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit unor surse din piata. Bursa de Valori Bucuresti nu a anuntat inca nimic oficial, pana la ora transmiterii acestei stiri. 0 0 0 0 0 0

- Adrian Constantin Volintiru si Daniel Florin Anghel au fost numiti administratori provizorii ai Romgaz, dupa ce Bogdan-Nicolae Stan si Gabriel Gheorghe au renuntat la mandate, informeaza compania intr-un comunicat remis marti Bursei de Valori Bucuresti.

- Noul director general al Bursei de Valori București (BVB) este Adrian Tanase. Acesta il inlocuiește in funcție pe Ludwik Sobolewski, cel care a notificat BVB, in data de 27 octombrie, cu privire la demisia sa. In acest timp, Marius-Alin Barbu a fost director general interimar....

- Adrian Tanase, directorul de investitii al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii Pilon 2 din Romania, este noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, dupa demisia polonezului Ludwik Sobolewski la finele lunii octombrie, potrivit unor surse de pe piata de capital. Principalul…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti sunt listate in prezent 88 de companii, a caror valoare de piata este de 165 miliarde lei (echivalentul a 35,5 miliarde euro), potrivit datelor transmise de institutie.

- SIF 5 Oltenia a achizitionat 7,5% din capitalul social al societatii Turism Felix, cu peste 7,5 milioane lei, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza economica.net. “SIF Oltenia informeaza investitorii ca a achizitionat in ...

- Antibiotice SA a raportat o crestere a profitului net cu 14- in primele noua luni ale anului. Intr-un raport remis Bursei de Valori Bucuresti, compania mentioneaza ca profitul ar fi fost mai mare, dar din cauza cresterii taxei clawback cu 32-, indicatorul a atins valoarea declarata. Societatea a inregistrat…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Astfel, luni, incepand cu ora 17:00, cel de-al doilea grup generator a devenit disponibil, dupa inlocuirea transformatorului avariat. "Centrala de la Brazi, la capacitate maxima, poate acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de electricitate al Romaniei. Reamintim ca, incepand cu sfarsitul…

- Centrala electrica Brazi, deținuta de OMV Petrom, este disponibila in prezent la 100% din capacitatea de 860 de MW, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Astfel, luni, începând cu ora 17:00, cel de-al doilea grup generator a devenit disponibil,…

- Producatorul de caramizi Cemacon (CEON) a raportat in primele noua luni un profit net de 13,86 milioane de lei, in crestere cu 108% fata de perioada ianuarie-septembrie 2016, cand rezultatul net s-a ridicat la 6,67 milioane lei, arata un comunicat transmis miercuri de companie Bursei de Valori Bucuresti…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Transilvania Broker de Asigurare țintește o cota de piața de minimum 10%, in urmatorii doi ani, și o dublare a veniturilor și marjelor de profit in urmatorii 3-5 ani, susține Dan Niculae, director general al companiei, intr-un comunicat al Bursei de Valori București (BVB). 'Avem o agenda…

- Romania este una dintre cele mai active piețe de oferte publice inițiale (IPO) la nivelul Europei Centrale și de Est, a declarat, joi, președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferința de presa. "În ultimele 12 luni deja avem patru companii din sectoare…

- Transilvania Broker de Asigurare se listeaza, joi, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in urma unei oferte publice initiale secundare de vanzare a actiunilor existente care a fost suprasubcrisa in proportie de peste 270% in primele doua zile.

- Fondul Proprietatea a vandut participațiile sale in filialele Electrica, valoarea tranzacției depașind 752 de milioane de lei, potrivit unui anunț postat pe site-ul Bursei de Valori București. „Franklin Templeton Investment Managem...

- Grupul Dedeman, unul dintre cei mai importanti actori din piata de bricolaj, a cumparat 0,93% din actiunile Electrica si a ajuns la un pachet de 5,769%, tranzactia fiind realizata pe piata secundara, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

- Fondul Proprietatea si Societatea Energetica 'Electrica' au decis marti extinderea datei limita a Memorandumului de Intelegere privind vanzarea participatiilor pe care Fondul le detine in filialele Electrica pana la 30 noiembrie, informeaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0 "Franklin Templeton…

- In cadrul sedintei de marti, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat proiectul de fuziune prin absorbtie dintre BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, in calitate de societate absorbanta si AXA Life Insurance SA, in calitate de societate absorbita. Totodata,…