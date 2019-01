Spre exemplu, pe rolul Tribunalului Dolj se afla nu mai putin de 23 de procese in care CII Triculescu Mihaela este parte in procese in care partea adversa este DGRFP Dolj, Finantele Publice Locale sau Registrul Comertului. Pe rolul Curtii de Apel Craiova se afla alte 5 procese, ultimul dintre ele fiind initiat, la 13 decembrie 2018 de catre DGRFP CRAIOVA - AJFP DOLJ impotriva ROBELIA IMPEX SRL prin lichidator CII Triculescu Mihaela. Numele noului sef al ANAF apare insa si in alte procese din tara, nu numai din Dolj, un astfel de ultim dosar fiind inregistrat la Tribunalul Arad, cu nou termen…