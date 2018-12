Noul salariu minim din România, comparație cu țările din Europa de Est Salariu minim net platit in Romania crește de la 1 ianuarie 2019 cu 20 de euro, de la 250 euro la 271 euro lunar. Romania se apropie de Ungaria in clasamentul salariilor minime din Europa de Est, in timp ce productivitatea este inca mult mai mica la noi. Salariul minim din Romania crește de la 1 ianuarie 2019, in cifre brute, de la 1.900 lei la 2080 lei. Cei 180 de lei in plus la salariu inseamna, in termeni de salariu net, doar o diferența de 101 lei in mana. In prezent, romanii nu pot fi platiți sub 1.162 lei (salariu NET), respectiv 250 euro, iar din 2019 salariul minim NET devine 1.263 lei,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

