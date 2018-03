Stiri pe aceeasi tema

- Noul Rolls-Royce Phantom debuteaza la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Ce se intampla azi in Federatia Rusa? Alegeri prezidentiale – in care este absolut predictibila realegerea lui Vladimir V. Putin. Inca nu stim care va fi procentul participantilor la vot, dar si aici exista estimari care s-ar putea adeveri (in jur de 70%), scrie conferentiarul universitar Liliana Popescu…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a vorbit joi seara, la TVR 1, la emisiunea „Romania 9”, despre motivul anularii unei mari parti a proiectelor de centenar, explicand ca este o greseala sa se considere ca incepe pe 1 decembrie si se termina pe 31 decembrie, strategia propusa…

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, aflat langa Alba Iulia, a fost promovat la ITB Berlin, cel mai important targ internațional de turism din lume. La evenimentul desfașurat in perioada 7 – 11 martie au fost prezente aproximativ 10.000 de companii din peste 180 de țari și…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza la Expo Arad, in perioada 22-25 martie, a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal. Cel mai mare eveniment de construcții, instalații și decorațiuni din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- De la inceputul anului, Politia Romana, prin structurile de Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a anulat dreptul de detinere, respectiv port si folosire al armelor in 536 de cazuri. Peste 200 de amenzi au fost date celor care nu au respectat conditiile privind regimul armelor si munitiilor sau…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumului Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 5. Calatoriile lui Lapsus. Roman. 1954. Ediție facsimil in trei…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, ca MCV nu are un termen limita de finalizare, sustinand punctul de vedere al lui Timmermans, potrivit caruia "Comisia de la Venetia, GRECO sau Comisia Europeana nu trebuie privite ca inchizitie,…

- Acum câteva clipe, Consiliul Raional Telenești a anunțat ca a semnat Declarația de Unire cu România și a devenit astfel al doilea raion, dupa Strașeni, care face acest pas important. Iata documentul care confirma gestul consilierilor raionali: …

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Connect-R, sfat important din partea tatalui sau. Aurelian Mihalache a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre relația pe care o are cu fiul sau. Cei doi sunt foarte apropiați și se ințeleg de minune. Aurelian Mihalache este mandru de fiul lui și nu ezita sa spuna acest lucru in fața…

- Veste buna pentru toți angajații din Romania! Vor primi bonuri de masa mai mari! Valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei.…

- Moldovenii care intenționeaza sa mearga peste hotare sunt indemnați sa se asigure ca au fost vaccinați impotriva rujeolei. Specialiștii atenționeaza ca virusul face ravagii in Ucraina și Romania, fapt ce prezinta un pericol eminent.

- Atacurile la adrsa DNA din ultimele zile si mai ales asupra Laurei Codruta Kovesi au facut ca politicienii din Romania sa se imparta in doua clase, cei care doresc schimbarea acesteia si cei care se opun acestei idei. Din a doua categorie face parte si Ludovic Orban. Acesta a declarat ca nu doreste…

- O Bula Papala de pe la 1399 confirma existența, in Șcheii Brașovului, a unui lacaș de cult și invațatura ortodoxa, insa carte se facea aici inca din secolul al XI-lea. Vorbim despre prima școala romaneasca. Azi, locul e gol. In ultimele 20 de zile nu a aparut niciun vizitator. Custodele, preotul-profesor…

- Eveniment important pentru cinematografia româneasca. Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat vineri în cadrul Festivalului Internațional de la Berlin, în secțiunea Forum.

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Uber iși schimba politica! Compania introduce si in Romania posibilitatea de a afla tariful exact al curselor de la bun inceput, nu numai cel estimat, ca pana acum.Uber introduce si pentru pasagerii din Romania “upfront pricing” - posibilitatea de a vedea tariful exact al curselor inainte…

- Declaratie politica - Guvernul PSD iși bate joc de femeile din Romania prin exploatarea temei egalitații de gen Domnule Presedinte,Stimati colegi, De la instalarea celui de-al treilea guvern PSD din primul an de legislatura, suntem asaltați de putere cu declarații laudaroase despre prezența masiva a…

- Doar cateva ore ne mai despart de marea premiera a celui mai așteptat show din Romania. "Asia Express" pleaca la drum și promite telespectatorilor adrenalina, suspans și o aventura continua.

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat dupa primul primul meci din cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Canada, de la Cluj, ca este bucuroasa ca a reusit sa aduca primul punct echipei Romaniei in aceasta competitie. Cirstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar,…

- Romania's industrial turnover advanced 11.7 percent in 2017 y-oy, with the most important increases having been recorded in mining and quarrying and manufacturing, according to data with the National Institute of Statistics (INS) released on Friday. Turnover increases by large industrial groups…

- Actorul Chase Coleman, cunoscut pentru rolurile varcolacului Oliver din serialul „The Originals“, precum si al infamului Billy Winslow din „Broadwalk Empire“, vine pentru prima data in Romania, la East European Comic Con.

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a afirmat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA. Citeste si: DIICOT a dat LOVITURA: Procurorii au recuperat prejudicii…

- Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile înaintea meciului cu Canada, dar, în urma discutiilor pe care le-a avut cu medicii si cu oamenii din anturajul sau, Halep a ajuns la concluzia ca asteptarea…

- Simona Halep a anuntat ca pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, nu va participa la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada. Constanteanca a scris marti dimineata un mesaj prin care a confirmat absenta de la Fed Cup: "Buna dimineata tuturor! Dupa ce am petrecut aceasta saptamana…

- Probleme serioase pentru Nicolae Dica chiar inainte de revenirea in tara dupa cele doua stagii de pregatire din acesta iarna. Bogdan Planici n-a fost inclus in lot in amicalul de ieri cu Osijek, iar Fanatik scrie ca fundașul a suferit o recidiva la accidentarea de la meciul cu Astra. Fundașul urmeaza…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Scena politica la nivel național a fost analizata in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, de catre prof. univ. dr. Alin Gavreliuc, care preda la Departamentul de Psihologie de la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Inceputul de an politic a fost,…

- In regiunea Transcarpatia din Ucraina au fost descoperit un important zacamant de aur – potrivit Serviciului de Geologie și Resurse Minerale din Ucraina, care precizeaza ca cercetarile in acest sens au avut loc pe teritoriul raionului Rahiv.

- Despre Corina Caragea au aparut informații, in ultima vreme, ca ar urma sa se casatoreasca. vedeta a explicat cum sta situația in acest sens. Corina Caragea traieste o poveste de dragoste cu Robert Pongracz, vicepresedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania. Despre cei doi, care sunt…

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a declarat la TVR 1 ca CE Oltenia a sustinut sistemul energetic national cu mari eforturi. Acesta a precizat, printre altele, ca CEO este cel mai important producator de energie. „Suntem azi cel mai important producator de energie din Romania.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat dur criza cu care se confrunta social-democratii. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Mihai Tudose ca intr-un context european extrem de important, de care Romania ar putea profita, ei "se joaca de-a doamna Carmen Dan".Citeste si: ALERTA - Carmen Dan…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au dat decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Instanta a decis ca barbatul sa fie condamnat cu suspendare. Minuta…

- Teatrul Național Iași va invita la spectacolul ”Steaua fara nume” de Mihail Sebastian – spectacol al Teatrului Național „Mihai Eminescu” Chișinau – in cadrul proiectului „ReUNIUNI Teatrale”. joi, 25 ianuarie 2018, ora 19:00 – sala mare a Teatrului National Iasi Regie: Alexandru Cozub. Distributie: Alexandru…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviște. Prin ambiție, organizare și profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei Post-ul REGATA, cel mai important jucator in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, iși anunța planurile pentru 2018: birouri noi in…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Incepand de astazi, in colaborare cu STS si operatorii de telefonie mobila, lucratorii IGSU vor incepe primele testari ale sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ldquo;RO ALERT". Practic, in zonele unde se vor realiza aceste verificari, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…

- Organizatorii East European Comic Con, cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, au anuntat primul actor care isi va da intalnire cu fanii, la Romexpo, la editia din 2018.