- In legatura cu 'proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 178/ 2008', aflat pe…

- Primaria Capitalei cere amanarea proiectului privind regulamentul de taximetrie din București (care ar fi urmat sa fie discutat și votat pe 28 martie, in cadrul ședinței CGMB- n.r.) pana ce specialiștii din cadrul mai multor ministere vor prezenta o forma finala a Legii taximetriei. Pe ordinea de zi…

- Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, dupa o cerere de reexaminare a președintelui Romainiei. astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.Legea…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Utilajele de deszapezire vor actiona permanent, pana cand arterele principale, secundare, trotuarele si aleile vor fi curatate. Se circula normal, in conditii de iarna" Avand in vedere ninsoarea abundenta si viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, Primarul…

- Primarul General, Gabriela Firea: ”Valorificarea energetica a deseurilor, implementarea unui sistem de gestionare a deseurilor din constructii, precum si impunerea colectarii selective prin noul Plan Urbanistic General sunt cateva din masurile curprinse in Master planul pentru sistemul de management…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Avem, in sfarsit, un centru cultural menit sa puna in valoare opera si personalitatea lui Dinu Lipatti, dar si un festival care ii poarta numele, inaugurat anul trecut, odata cu centenarul nasterii marelui artist. Si iata ca in anul in care sarbatorim cu totii Centenarul…

- 1.957 de persoane au solicitat ambulanta, in București-Ilfov, in 30 de ore. In ultimele 30 de ore, 1.957 de persoane au solicitat ajutorul la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), iar 1.096 dintre aceste cazuri au reprezentat urgente de cod rosu si galben, a anuntat luni managerul SABIF, Alis…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- Referitor la informatiile care circula in mediul online potrivit carora DNA ar desfasura cercetari la Politia Locala a Municipiului Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Primarul General, Gabriela Firea: "Nu am avut cunostinta de aceasta sesizare, insa, asa cum am procedat…

- DNA cere Politiei Locale a municipiului Bucuresti documente legate de mai multe achizitii facute de institutia din subordinea Primariei, respectiv 30 de autoturisme Dacia, o masina de topit zapada si pantofi, dar și de organizarea postului pentru conducerea Politiei Locale. Solicitarea DNA a fost facuta…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august (in zilele lucratoare) rentierii agricoli trebuie sa se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pentru obtinerea…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- „Reprezentantii pensionarilor chiar apreciaza faptul ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an. I-am rugat, de asemenea, sa constituie un grup de patru persoane care sa fi lucrat in sistemul de pensii, pentru ca vrem ca, dupa ce terminam simularile, sa nu avem nici un fel de surprize. Deci dupa…

- In expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform carora, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Primaria Capitalei in parteneriat cu Asociația Colectiv GTC 3010 vrea sa construiasca o noua maternitate in București. Aceasta ar urma sa fie ridicata in curtea Spitalului Clinic de Urgența “Sfantul Ioan”. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de consiliu și se deruleaza in parteneriat cu Asociația…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Primaria Alba Iulia a incalcat legea in ultimii ani pentru ca nu a constituit in cadrul bugetului propriu ”Fondul destinat activitaților de tineret”, iar din comoditate, neputința, neștiința sau alte interese ascunse nu a alocat banii ONG-urilor de tineret pe baza competiționala, prin concurs de proiecte,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager, pentru a semna contractul de management, conform legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Lovitura…

- Primarul General: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru…

- UPDATE: Proiectul a fost adoptat. Cinematograful Minerul din Piata Libertatii revine in atentia Consiliului Local BaiaMare. Conform unui proiect de hotarare ce va fi supus votului alesilor locali in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, municipalitatea doreste sa reabiliteze imobilul. “Se aproba contractarea…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de transport local in regim de taxi a fost modificat printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in luna decembrie a anului 2017, iar printre noile reglementari se numara si cea care instituie obligativitatea ca activitatea…

- Spor de pana la 35% pentru angajații din ministerele Dezvoltarii Regionale și Agriculturii care se ocupa cu atragerea de fonduri europene, aprobat in Guvern. Potrivit hotararii de Guvern, de aceste prevederi vor beneficia și serviciile suport din cadrul Ministerului Agriculturii, care ajuta la implementarea…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- PMB face deratizare gratis pentru Asociațiile de proprietari. La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat in ședința de miercuri, 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind aprobarea finanțarii Programului unitar de Igienizare de la…

- Administratorul Public al Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai Primarului General si directorii Directiilor Transporturi si Juridic din cadrul Primariei Capitalei, s-au intalnit la sediul Municipalitatii cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu atrage atenția asupra faptului ca Bucureștiul a ramas de trei zile fara contract pentru gestionarea iluminatului public. Asta dupa ce contractul cu firma Luxten a expirat iar compania creata de Primarul General pentru acest scop nu a fost inca licențiata. Consilierul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala.