- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 88 de milioane de lei pentru consolidaea Uzinei de reparatii a RATB, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de miercuri. „Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei…

- Primaria Capitalei ar putea delimita traficul auto de cei aproape 22 de kilometri ai liniei de tramvaie 1 si 10, urmand sa investeasca peste 6 milioane de lei in montarea unui gard de otel, dupa modelul liniilor tramvaielor 41 si 21, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.

- Femeile care nu pot avea copii și doresc sa faca fertilizare in vitro ar putea primi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) sustine ca Directia Nationala Anticoruptie cerceteaza o serie de achizitii, precum si modul in care s-a desfasurat un examen pentru ocuparea unui post la Politia Locala a Municipiului Bucuresti.

- Oameni bolnavi, incadrați in grad de handicap, s-au trezit peste noapte datori la banci, deși nu au facut niciun imprumut. Situația in care au ajuns fara voia lor a fost cauzata de faptul ca Primaria Capitalei nu și-a onorat promisiunea și nu le-a virat la timp stimulentul de 500 de lei. Bancile nu…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- In urma articolului publicat astazi pe Ziare.com Firea ne pune pe strada paturi in forma de inima. Contract fara licitatie, intre doua firme "neformate" ale Primariei, PMB ne-a trimis unele precizari. Articolul scoate la iveala o tranzactie care ridica mari semne de intrebare realizata intre…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- Numarul mașinilor inmatriculate in București este in continua creștere. In Capitala se efectueaza 6 milioane de curse de autoturisme pe zi, dus-intors, și zilnic exista o permanenta goana dupa locurile de parcare. Deși Primaria Capitalei are aproape 8.000 de locuri de parcare, a incasat taxe doar pentru…

- Primaria Capitalei susține ca acest informații sunt false și arata care vor fi dotarile autobuzelor, fapt ce justifica prețul mai mare. ”Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti…

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Participantii la proiectul „Biciclisti in Bucuresti” care nu s-au regasit anul trecut pe lista beneficiarilor isi pot actualiza datele pana joi pentru a primi cele 2.500 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway, informeaza news.ro.Proiectul…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de transport local in regim de taxi a fost modificat printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in luna decembrie a anului 2017, iar printre noile reglementari se numara si cea care instituie obligativitatea ca activitatea…

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza maine, 26 ianuarie, ora 13:00, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului- cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport…

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…

- Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze din aceste institutii si sa isi dea acordul pentru a…

- Primaria Capitalei transmite luni, dupa ce sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in care ar fi trebuit prezentata situatia economica a companiilor municipale si a RADET si ELCEN nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, PSD, ALDE si PMP boicotand sedinta, ca ordinea…

- Acuze grave la adresa oficialilor din Primaria Capitalei. Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca ii respinge dreptul la pichetarea institutiei pentru a protesta fata de activitatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), se arata intr-un comunicat al federatiei sindicale, remis luni AGERPRES. …

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Primaria Capitalei va dona cinci autobuze societatii de transport din Tulcea, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de miercuri. Saptamana trecuta, mai multe mijloace de transport in comun din Tulcea au fost distruse de un incendiu, societatea de transport ramanand cu…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul…

- Sistem de plata cu cardul in masini, amenzi usturatoare pentru refuzarea curselor sau comportament necivilizat fata de clienti si obligativitatea adoptarii unui comportament preventiv in trafic. Sunt cateva dintre prevederile noului regulament pentru taximetristi, anuntat de Primaria Capitalei.

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza…

- Teatrul Excelsior i-a costat pe bucuresteni, conform unei anchete realizate de platforma recorder.ro, aproape 570.000 de lei, iar jurnalistii care au cercetat subiectul spun ca din componenta actorilor care se deplaseaza in turneu in tara nu fac parte angajatii teatrului, ci colaboratori externi. Mai…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca majorarea unor taxe si impozite locale, decisa de Consiliul Local in luna decembrie, va fi anulata, printr-un nou proiect de hotarare care va fi supus votului in urmatoarea sedinta a alesilor locali. Edilul-sef…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…

- In Noaptea de Revelion o cursa cu taxiul a ajuns sa coste triplu. Pe motiv ca nu merg aparatele de taxare, unii șoferii au facut prețurile dupa cum au vrut. Mii de oameni au fost ieri pe strazile Capitalei. Ca au petrecut in restaurante, cluburi sau ca au asistat la concertul de Revelion din Piața George…

- Infracțiunile au fost in top și in zilele de sarbatoare iar natura umana nu se dezminte in ingeniozitatea infractorilor. Poate cel mai ilar evenimente s-a petrecut in Hunedoara, la schitul Starja. Aici un barbat care a furat banii din pomelnice a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor…