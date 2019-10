Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie…

- Deputatul Dan Barna, presedintele USR, a declarat ca recomandarile cuprinse in raportul MCV privind Romania prezentat de Comisia Europeana nu reprezinta "o surpriza" si a adaugat ca este "o provocare mare" pentru urmatorul guvern si pentru Parlament "cum reparam justitia si cum o respectam". "Am vazut…

- Cristian Buchiu, sef interimar al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a declarat marti, dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV, ca CE este increzatoare ca autoritatile romane vor da un nou impuls in ceea ce priveste atingerea obiectivelor Mecanismului de cooperare si verificare,…

- Comisia Europeana a anunțat ca a adoptat, marți, ultimul raport din cadrul MCV care vizeaza Romania. Executivul european iși exprima, printr-un comunicat de presa, ”regretul” ca autoritațile de la București nu au ținut seama de recomandarile cerute prin precedentul raport. CE a precizeaza ca raportul…

- Comisia Europeana remarca in ultimele doua rapoarte publicate astazi de Comisia Juncker cu privire la progresele inregistrate de Romania si Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare ca vecinii de la Sud de Dunare se califica pentru a iesi din cadrul MCV. „Eforturile Bulgariei inregistrate…

- UPDATE, ora 16:23 – Evolutia situatiei privind reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei in Romania in primele luni ale anului 2019 a constituit o sursa de preocupare majora pentru Comisia Europeana, care in mai 2019 a trebuit sa informeze autoritatile romane ca, daca nu fac imbunatatirile…

- "Coșmarul pe care il traiește Romania de trei ani a incetat", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce s-a confirmat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila a fost votata de Parlament.

- BREAKING NEWS | Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata! Drept urmare, Guvernul va fi demis! Cum motiunea de cenzura intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a primit votul in Parlament, se va retrage votul de incredere al Legislativului…