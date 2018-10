Stiri pe aceeasi tema

- Grupul britanic Liberty, parte a Aliantei mondiale GFG apartinand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anuntat, pe 12 octombrie, un acord conditionat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din Europa, respectiv ArcelorMittal de la Galati, Romania, si Ostrava din Republica Ceha, precum si laminoarele…

- Oficialii grupului britanic Liberty House au anuntat, vineri, ca au in plan sa majoreze capacitatea de productie anuala a combinatului siderurgic ArcelorMittal de la Galati cu 1 milion de tone, pana in anul 2021-2022, care ar ajunge astfel la 4 milioane de tone de otel, anual.

- Dupa ce Liberty House a anuntat achizitia combinatului siderurgic de la Galati de la actualul proprietar, ArcelorMittal, reprezentantii la cel mai inalt nivel ai companiei s-au intalnit atat cu reprezentantii Guvernului Romaniei, cat si cu sindicatele, dar si echipa de management din combinatul galatean.…

- Rezervele de gaze ale Romaniei se vor epuiza in urmatorii 14 ani, iar exploatarea zacamintelor din Marea Neagra este o conditie sine-qua-non pentru a miza in continuare pe aceasta resursa in mixul energetic al tarii, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva…

- ​Ford ar putea sa-și reduca efectivele mondiale cu maxim 12% și ar putea sa micșoreze producția unor modele sau sa renunțe de tot la ele, spun surse citate de Sunday Times și Automotive News. Ford are 202.000 angajați in lume, din care 12.000 in Marea Britanie. Masurile ar urma sa afecteze in special…

- Liberty House, grup industrial privat din Marea Britanie, vrea sa-si continue seria de achizitii din ultima vreme prin cumpararea combinatului de la Galati de la indianul Mittal, spun persoane apropiate situatiei, citate de Financial Times. Liberty House si ArcelorMittal au refuzat sa comenteze.…

- Greybull Capital, care deține British Steel, și grupul industrial britanic și metalurgic Liberty House sunt interesate de preluarea oțelariilor ArcelorMittal din Romania și Cehia, scrie, citand doua surse apropiate dosarului, Financial Times, preluat de zonebourse.

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc „indolenta si incompetenta”, Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor. Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele,…