Noul proiect de buget aferent pensiilor prevede un excedent mai mare cu 1.2 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pentru 2019 este construit cu un excedent de 2,9 miliarde de lei, arata noul proiect publicat vineri seara de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), cu 1,2 miliarde de lei mai mult decat cel anunțat la 31 ianuarie.„Bugetul…

- Cu 1,3 miliarde lei, mai mult fața de ce se anunțase in 31 ianuarie Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, in jurul orei 22:00, un nou proiect de buget, cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta initiala, cea publicata la 31 ianuarie. "Bugetul de stat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, in jurul orei 22:00, un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta initiala, cea publicata la 31 ianuarie.

- *Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2019 se estimeaza la 76,67 miliarde de lei, reprezentand 7,5% din Produsul Intern Brut, iar in cadrul acestora veniturile totale ale bugetelor locale se estimeaza la 57,65 miliarde de lei, respectiv 5,6% din PIB,…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 181,435 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 130,919 milioane lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 50,516 milioane lei. Bugetul asigurarilor…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Guvernul se imprumuta și mai mulți bani, in 2019, chiar de la ”dușmanul” identificat de Liviu Dragnea, bancile comerciale. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la banci de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de…