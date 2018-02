Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul actual, cel de-al treilea al PSD-ALDE, nu va finaliza nicio autostrada sau drum expres sau vreo legatura intermodala ori vreo centura ocolitoare: toate prioritatile cuprinse in ultimul program de guvernare au drept termen de finalizare ulterior anului 2020, adica dupa ce se vor fi consumat…

- In anul 2017, CE Oltenia a dobandit poziția binemeritata de campion energetic, transmite administratia companiei, intr-un comunicat de presa. „Recunoscand importanta carbunelui in susținerea siguranței sistemului energetic, Ministerul Energiei a parcurs pașii utili pentru asigurarea cadrului…

- Va prezentam integral informatiile care vizeaza Educatia, extrase din noul program de guvernare: Calitatea resursei umane este primordiala. Privim educatia ca un factor strategic de dezvoltare. Educatia a fost si va ramane un domeniu de interes major, mereu pe agenda publica. Educatia trebuie sa fie…

- Conform noului program de guvernare al PSD, salariul minim va creste cu câte 100 de lei pe an în 2019 si în 2020.Astfel, minimul pe economie va crește cu doar 5%, ritmul de crestere fiind de doua-trei ori mai scazut decât în guvernarile anterioare.România…

- În ziua instalarii noului Guvern la Sinteza zilei ai cel mai așteptat interviu al momentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, fața în fața cu Mihai Gâdea, de la ora 21.00. Care este noul program de guvernare? Care sunt masurile economice pentru 2018? Ce…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: • creștere economica de 7%, primul loc in UE28. • deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai mic decat in 2016). • datorie publica de 36,4% din PIB (in…

- Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicatca ultima data cand s-a imbatat a fost in 1968. "In…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- "Avem o multitudine de reduceri de taxe in acest program de guvernare. Exista o singura posibila sursa in acest program - vorbim de acel fond suveran de investiții", a explicat Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe, invitata lui Claudiu Lucaci.

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta.Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, la aniversarea a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi

- Coaliția PSD-ALDE a publicat pe siteul Parlamentului noul program de guvernare. Acesta are 278 de pagini pline cu promisiuni de bunastare pentru toate categoriile de romani. Din nou, guvernanții promit mai mulți bani pentru populație.

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Cheia viitorului in energie o reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare. Un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43%…

- Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat pentru Mediafax surse din partid.

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, sustine, la un an de la preluarea guvernarii de catre coalitia PSD ALDE, ca institutiile statului au fost, in tot acest timp, deturnate in interesul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet. ”(…) Acest…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a vorbit, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arata ca doar 33 de masuri promise de Liviu Dragnea in campania electorala au fost implementate de Guvernele Grindeanu si Tudose. 33 de masuri din…

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE, a anunțat, dupa demisia prim-ministrului Mihai Tudose, ca „noua propunere oficiala pentru funcția de premier va fi facuta in cadrul coaliței de guvernare PSD-ALDE”. Pentru ALDE, „agenda de guvernare” și „poziția (premierului -n.r.) clara impotriva sistemului…

- "Dincolo de orice speculații nedorite de presa, TSD este una dintre vocile care susține in primul rand continuarea seriei reformelor și punerea in aplicare a masurilor Programului de Guvernare. Tinerii social-democrați aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului și președintele…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, presedinte al organizatiei judetene PSD Constanta, a afirmat, sambata, ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia". "Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea în aplicare a programului de guvernare. ”I s-a dat o foarte mare libertate premierului în ce privește aplicarea programului de guvernare…

- Anul 2017 va ramane in istorie pentru recordurile si surprizele din economie, dar mai ales pentru ca s-au introdus peste 260 de modificari in regulile „jocului”, ceea ce inseamna, in medie, cel putin o schimbare legislativ-fiscala pe ziua lucratoare. MEDIAFAX propune o trecere in revista a acestora.…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Evenimentele petrecute in ultima perioada contureaza un tablou care va conduce la o explozie pe scena politica. In ciuda faptului ca avem o creștere economica exploziva, bugetul Guvernului PSD-ALDE este mai peticit ca niciodata și are gauri colosale, care cu greu vor putea fi acoperite.Principala…

- „Opozitia, in frunte cu Monica Macovei, care a predat justitia in mainile lui Traian Basescu, tipa ca PSD-ALDE vor sa afecteze independenta justitiei, sa o subjuge politic. Cand, de fapt, coalitia de guvernare doreste exact invers, sa scoata justitia de sub control politic, sa nu o mai lase la mana…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a prezentat luni, 11 decembrie a.c., la un an de la momentul alegerilor parlamentare, principalele puncte ale Carții Negre a guvernarii PSD-ALDE, intocmita de PNL.„Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se…

- Partidul National Liberal considera ca lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue intr-un mod ferm; niciun program de guvernare nu va genera o dezvoltare reala fara reducerea nivelului coruptiei, afirma prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, sambata, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi,…

- Romania se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a nu depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB, a anuntat, la Bruxelles, ministrul Finantelor, Ionut Misa. Ionut Misa a participat la reuniunea Eurogrup in format extins si la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare mimeaza inca, tot mai neconvingator, ca majoritatea PSD-ALDE functioneaza fara cusur in Parlament sau la guvernare. In fapt, liderii celor doua partide au pierdut intr-un ritm alert increderea romanilor si, mai nou, chiar increderea propriilor colegi…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptata astazi. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri și alte…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci sustine ca „nascocirea de catre PSD a inamicului denumit nu este decat o alta șmecherie politica a liderilor PSD pentru a-și ascunde incompetența de la guvernare”. „Ne-am saturat cu toți de perdelele de fum gros și toxic pe care le trag cei care sunt la guvernare…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- Indicele a mai avut aceasta valoare pe 7 noiembrie 2013. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,17%, de la 2,07%, cat a fost cotat pe 14 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita…

- Cu ajutorul unui program de analiza video, KlipDraw, jucatorii nationalei Romaniei isi pot corecta si singuri greselile din timpul meciurilor. In pauza de dupa partida cu Danemarca, stafful echipei nationale a inceput sa foloseasca in analiza partidelor un nou program, KlipDraw. Este vorba despre un…

- Modificarea Codului Fiscal prin ordonanța de urgența, dar și haosul introdus în economie prin anunțarea de masuri fiscale, care au fost ulterior retrase, au facut ca euro sa ajunga ieri la 4,6198 lei, cea mai mare cotatie a acestei valute din ultimii cinci ani. Euro a depasit ieri pragul psihologic…

- "Bilanțul celor 10 luni ale guvernarii PSD - ALDE ne arata ca actualul executiv este repetent la economie. Guvernul a cheltuit banii de la buget și a crescut datoria țarii pentru a mari salariile din sectorul public, doar ca aceste majorari salariale se dovedesc inutile din moment ce deciziile Guvernului…