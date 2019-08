Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, si presedintele AFM, Cornel Brezuica, au semnat, luni, un contract de finantare de 636 de milioane de lei pentru Programul Casa verde fotovoltaice. Prin acest program se finanteaza suma de 20.000 de lei pentru un beneficiar, persoana fizica. „Incheiem azi un contract…

- Contractul de finantare aferent Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice va fi semnat luni, 26 august, in prezenta vicepremierului Vasile Daniel Suciu si a ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Programul "Rabla Clasic" pentru persoane fizice si programul care vizeaza instalarea de sisteme fotovoltaice vor beneficia de sume suplimentare dupa ce Guvernul a decis, joi, rectificarea bugetului Administratiei Fondului pentru Mediu, informeaza Ministerul Mediului, printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, are ca scop finanțarea achiziționarii și instalarii sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele…

- Romanii primesc 40.000 de euro nerambursabili pentru a-și deschide o afacere, dar și consultanța in domeniul activitații de care vor sa se apuce, scrie fanatik.ro. Bugetul pentru acest program este prevazut undeva la 2.400.000 de euro. Cei mai mulți care au aplicat au investit in domeniul IT. In…

- Incepand cu data de 27 iunie 2019, persoanele interesate sa-și monteze panouri fotovoltaice nu mai sunt nevoite sa cheltuie bani și sa piarda timp pentru obținerea autorizației de construire intrucat prin modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construcții s-a eliminat obligativitatea…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca de marți, ora 10, se fac noi inscrieri pentru obținerea unui voucher in Programul Rabla pentru Electrocasnice. Prin acest program se pot obține vouchere de pana la 400 de lei pentru un televizor, in schimbul altui aparat vechi. In luna mai, ministrul…

- Lumea a dat navala spre mare in minivacanța de Rusalii. Multa lume vrea sa fuga de canicula și sa se „racoreasca” la mare. Circulația s-a desfașurat cu mare greutate pe anumite porțiuni din Autostrada Soarelui, deoarece s-au efectuat lucrari de reparații la cateva gropi aparute in asfalt. Intre București…