- Programul competitional al Diviziei A1 la volei masculin a suferit, inaintea inceperii editiei 2019-2020, unele modificari datorate retragerii din campionat a formatiilor bucurestene Steaua si CSM.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Federatia Romana de Volei a stabilit ce componenta vor avea cele patru serii din esalonul secund in sezonul competitional 2019-2020. Astfel, trei echipe de volei constantene vor evolua in viitorul campionat in Divizia A2.ACS Top Volei 05 Constanța și Academia Volei Tomis Constanța vor juca in Seria…

- Noul sezon al Diviziei A1 va debuta in data de 12 octombrie, Volei Municipal Zalau urmand sa evolueze in prima runda pe teren propriu, cu CSM Bucuresti. Tot in etapa de debut a fost programat si primul derby al campionatului, SCM Universitatea Craiova urmand sa primeasca vizita campioanei Arcada Galati.…

- Ei sunt medicii care au facut o operație in premiera la Spitalul Județean Argeș. Este vorba despre echipa formata din medicii: Casiana Costea – neurolog (UMF ”Carol Davila” București, ), Tudor Ionescu – UPU (UMF ”Victor Babeș” Timișoara, 35 de ani) și Silvia Glica – CT (UMF ”Carol Davila” București,…

- Campionatul 2019-2020 al Diviziei A1 de volei masculin va debuta in 12 octombrie, cu 11 echipe la start (Steaua s-a retras din competitie, din motive finaciare). Programul turului pentru Stiinta Explorari Baia Mare este urmatorul: – 12 octombrie: Stiinta Explorari Baia Mare – Unirea Dej; – 16 octombrie:…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, si managerul Muzeului National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa', Luis Ovidiu Popa, sunt invitati, marti, la audieri, la Comisia de cultura de la Camera Deputatilor. Audierea va incepe la ora 12,00, la Comisia de cultura, iar cei doi oficiali vor da raspunsuri legate…

- In noua ediție a Cupei Romaniei la volei masculin, Unirea Dej va intalni in faza I formația CS ”U” Cluj. La sediul Federatiei Romane de Volei (FRV) s-a stabilit programul Cupei Romaniei – editia 2019 – 2020. CS Unirea Dej – formație antrenata de Marius Dascalu și Tibi Szilagyi – va intalni in faza I…

- Marian Voicu (producator tv), Gabriela Avram (jurnalist tv senior), Horia Grusca (producator tv), Radu Aurel Tudor (jurnalist tv) si Ion Banu (producator tv) au fost alesi membri ai Comisiei de Etica si Arbitraj din SRTv, in urma scrutinului organizat in zilele de 11 si 12 iunie 2019, la sediile…