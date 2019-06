Noul primar al Instabulului, aclamat de mii de persoane la preluarea mandatului

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat joi pentru a-l saluta pe noul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, cu ocazia preluarii functiei, la cateva zile dupa infrangerea rasunatoare suferita de partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Dupa ce si-a ridicat mandatul de la tribunalul…

- Milioane de locuitori ai Istanbulului au votat, duminica, in cadrul unui nou scrutin pentru primaria orasului, acesta avand rolul simbolic al unui referendum pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan si fiind un test pentru democratia Turciei.

- Milioane de locuitori ai Istanbulului au votat, duminica, in cadrul unui nou scrutin pentru primaria orasului, acesta avand rolul simbolic al unui referendum pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan si fiind un test pentru democratia Turciei.

- "M-am retras de la candidatura DSP pentru primaria Istanbului", a transmis Muammer Aydin pe Twitter, o decizie care ar putea favoriza opozitia social-democrata. Victoria surprinzatoare a lui Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), in alegerile…

- Fostul premier Binali Yildirim va candida din nou la primaria Istanbulului, din partea formatiunii politice de guvernamant, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a anuntat marti presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intr-o declaratie de presa preluata de Reuters potrivit Agerpres. …

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Cu ochelari dreptunghiulari, un comportament impasibil si camasi albe incheiate pana la guler, Ekrem Imamoglu, un opozant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan aflat foarte aproape de obtinerea fotoliului de primar al Istanbulului dupa alegerile locale desfasurate duminica, nu prea pare a fi un…

- Doi oameni au murit, in aceasta dimineața, in estul Turciei dupa o disputa in fata unui birou de vot, in timpul alegerilor locale care au loc in aceasta tara. Scandalul a pornit intre doua grupuri aflate in fata unui birou de vot din orasul Puturge, din provincia Malatya, provocand moartea a doua persoane,…