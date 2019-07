Noul prim-ministru de centru-dreapta al Greciei promite reforme rapide

Noul guvern de centru-dreapta al Greciei vrea sa inceapa reformarea statului si imbunatatirea vietii oamenilor cat mai curand posibil, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis sambata, in prima sa declaratie in fata parlamentului - transmite dpa. "Viitorul nu poate sa astepte", a declarat Mitsotakis, promitand reforme in educatie, securitate, economia digitala si reducerea birocratiei in timpul mandatului sau de patru ani. Intr-un discurs difuzat pe postul de televiziune de stat ERT, Mitsotakis a mai spus ca vor exista reduceri de impozite pentru a stimula economia si a promis sa creeze noi…