Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, miercuri, ca Romania a facut pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei si este "pe un drum gresit", iar semnalele de alarma din partea organismelor europene sunt...

- Fosta contracandidata democrata a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale, Hillary Clinton, i-a indemnat marti pe americani sa spuna ''Destul!'' si sa voteze la alegerile de la jumatate de mandat impotriva ''radicalismului, intolerantei si coruptiei'' care, in opinia ei, au caracterizat primii…

- Constructia unui nou aeroport in Mexic a fost respinsa prin consultare populara cu aproape 69,95% voturi impotriva, dupa numararea aproape integrala a buletinelor de vot, a anuntat echipa presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador la finalul acestui scrutin controversat, relateaza AFP si Reuters.…

- Moldova a lansat un sistem electronic de achiziții electronice, care spera ca va transforma radical modul in care fondurile publice sunt cheltuite in țara. Noua abordare a fost introdusa in comun de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Organizația Mondiala a Comerțului și Ministerul…

- Comisia de la Venetia recomanda autoritatilor romane sa modifice complet amendamentele aduse ambelor coduri, penal si de procedura penala, printr-un proces de consultare cuprinzator si sa vina cu propuneri legislative coerente si solide care sa aiba...

- "Pentru majoritatea dintre noi, o noua zi de viata este ceva normal, ceva ce ni se cuvine, insa sunt situatii dramatice in care fiecare zi de viata reprezinta o adevarata victorie. Viata este un dar binecuvantat de Dumnezeu, pe care fiecare dintre noi trebuie sa il pretuim. Exista insa momente cand…

- Lumea nevazuta a informațiilor și cea a banilor sunt strans legate. O spune Bradley Birkenfeld, cel care a provocat șocul secolului in 2009, atunci cand i-a dat in primire pe bancherii elvețieni și pe americanii bogați care iși ascundeau averile in cele mai sigure locuri din lume.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania lupta efectiv si cu rezultate impotriva coruptiei. "Nu vreau sa dau sfaturi altora cum sa rezolve problema coruptiei, dar pot sa spun ca in Romania lupta impotriva coruptiei este in plina desfasurare. (...) Eu sunt un adept ferm al luptei impotriva…