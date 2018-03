Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Pedro Pablo Kuczynski, președintele din Peru, a anunțat ca iși va da demisia dupa ce in spațiul public au aparut inregistrari video cu el in timp ce cumpara voturi, scrie BBC News. Președintele a decis sa demisioneze inainte ca parlamentarii sa voteze suspendarea sa. Demisia vine ca urmare a unor…

- Nicolas Sarkozy era audiat, marti, la sediul Politiei Judiciare din orașul Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart, informatii confirmate pentru Reuters, scrie Le Figaro, citat de...

- Lupta impotriva corupției va trebui sa continue pentru ca progresele Romaniei au fost recunoscute la nivel internațional, au declarat astazi, reprezentanții misiunii FMI la București. „Reducerea corupției va ajuta guvernul sa iși imbunatațeasca veniturile, va crește și eficiența cheltuielilor și va…

- In anul 1813, bucovinenii erau chemati sa lupte impotriva lui Napoleon in batalia de la Lvov. Oficialii provinciei incercau sa-i convinga pe localnici ca francezii condusi de Napoleon au distrus mai multe biserici in drumul lor spre Rusia.

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale, avertizand ca nerespectarea acestor cerinte va afecta progresele tarii pe calea catre aderarea la UE, relateaza…

- Comisia Europeana a aratat intr-un raport anual privind situatia economica si sociala din Romania, dat publicitatii miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta impotriva coruptiei in Romania a fost pusa recent in pericol. 'Rezultatele bune continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva…

- "Romania a facut pasi foarte importanti" România a facut pasi foarte importanti, în cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, în ceea ce priveste justitia si lupta împotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa-i ramburseze macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru ridicarea gardului destinat opririi valului de migranti, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia de presa Reuters.

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris joi pe Facebook, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca cere revocarea procurorului-sef al DNA, ca Tudorel Toader spune ca "DNA si lupta impotriva coruptiei nu inseamna doar doamna Kovesi, dar cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni…

- Reprezentantii GRECO - grupul statelor impotriva coruptiei s-au intalnit, joi, cu membrii Comisiei speciale pe legile Justitiei pentru a discuta asupra modului in care pachetul legislativ privind sistemul judiciar a fost adoptat. Oficialii europeni au anunțat ca vor redacta un raport suplimentar, dupa…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP. 'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, citat de DPA, a precizat ca "nu exista nicio afirmatie in acest act de acuzare ca vreun american a participat cu buna stiinta la aceasta activitate ilegala" si "nicio afirmatie (...) ca faptele incriminate au influentat rezultatul alegerilor…

- Noul presedinte al Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, urmeaza sa ofere mai multe detalii despre combaterea coruptiei si despre stimularea economiei, in primul discurs privind starea natiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Erdogan a anunțat simbata ca un elicopter turc a fost doborit in cursul unei operațiuni din Siria. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat simbata ca un elicopter militar turc a fost doborit in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. #WeRemember", a scris presedintele Klaus Iohannis pe Twitter. La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala…

- Guvernul bulgar a supravietuit unei motiuni de cenzura supuse la vot joi si depuse de opozitia socialista care acuza guvernul de lipsa unor progrese in combaterea coruptiei generalizate din Bulgaria, transmite Reuters. Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de…

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters. Citand surse din apropierea acestui…

- Fostul sef SPP Dumitru Iliescu iși continua campania dura impotriva ambasadorilor din UE care dau lecții de anticorupție Romaniei, ignorand comportamentul fața de interesele proprii. El noteaza pe facebook: "Astazi voi prezenta fapte de coruptie deosebit de grave din Germania. Cand am vazut documentarul…

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…

- Partidul Comunist din Rusia a reanuntat in mod neasteptat, sambata, la desemnarea veteranului sau lider Ghennadi Ziuganov drept candidatul formatiunii care sa-l infrunte pe presedintele Vladimir Putin in alegerile prezidentiale de anul viitor, alegand in schimb un om de afaceri in mare masura necunoscut,…