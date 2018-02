Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte interimar al PMP Sibiu, Ingrid Hohr, a fost aleasa sambata, cu unanimitate de voturi din cele validate, presedinte al filialei judetene a partidului. In discursul sustinut, Ingrid Hohr a spus ca obiectivul formatiunii politice este o implicare mai mare in administratia locala. "Daca…

- Lovitura grea primita de Romania! Premierul belgian Charles Michel va primi joi la Castelul Val Duchesse sefii de stat sau de guvern din mai multe tari europene intr-o discutie informala inainte de reuniunea Consiliului European. Niciun oficial roman nu se afla, insa, pe lista celor invitati la intalnire.…

- Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a fost suspendat din toate functiile detinute in cadrul ALDE Sibiu, din cauza ca nu si-a platit cotizatia timp de 15 luni, desi i-a fost acordat termen de gratie. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de ALDE Sibiu, in cadrul sedintei Biroului Politic Central…

- Biletul zilei Varianta de bilet oferita astazi de redacția www.pariuri1x2.ro reunește inca o data evenimente din fotbal și tenis. Mizam pe cel mai așteptat meci al zilei, Chelsea – Barcelona, pontul propus avand in vedere 2 sau mai multe modificari ale tabelei. Catalanii sunt favoriți ai disputei,…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Membrii asociației naționale de profil considera ca astfel cineva face lobby pentru companiile straine. O patrime din produsele lactate din R. Moldova nu ar conține lapte, ci grasimi vegetale. Aceasta este concluzia unei expertize efectuate în laboratorul de testare a alimentelor…

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Klaus Iohannis a revenit in tara dupa o vacanta de aproape o saptamana petrecuta in strainatate, anunta Romania TV.Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft: Jurnalista anunta 'DECESUL' unui alt dosar MAJOR Presedintele a fost surprins in Sibiu,…

- Intrebata daca vor cadea multe capete, fostul lider PNL a declarat: „La cate capete au cazut in ultimul an, nu m-ar suprinde sa vad o ședința, un fel de harakiri public la PSD, cu vreo suta de secretari de stat dați afara. Este un mod de acțiune constant pe care acest partid, care are cam…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Biletele la spectacolul Lord of the Dance: Dangerous Games, din 13 aprilie, pot fi achizitionate online, de pe MyTicket.ro, eventix.ro si caseria Salii Palatului. Echipa celor mai indragiti dansatori din lume isi propune sa ofere publicului bucurestean o experienta unica, printr-o coregrafie inovatoare…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- „Preocuparea PSD-ALDE nu a fost sa guverneze Romania, ci sa iși scape șefii de dosarele penale și de inchisoare. In primele zile de mandat pesediștii au dat, noaptea, ca hoții, Ordonanțele Rușinii pentru dezincriminarea celor mai grave fapte de corupție. Pe tot parcursul anului 2017, in loc sa munceasca…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Raul Ilieș a venit astazi pentru prima data cu un mesaj care a ieșit in evidența, pe langa cele din fiecare zi de la protestele din fața PSD. Social democrat convins, Raul spune ca nu iși va schimba niciodata orientarea, dar ca ceea ce se intampla la momentul actual in Romania nu este normal. „In…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- O delegație cuprinzand directori din cadrul Primariei Deva și consilieri locali a fost intr-o vizita la municipalitatea din Oradea. Devenii au avut ocazia sa vada un mod de lucru eficient in administrație, cu personal redus și bani cheltuiți eficient, un oraș frumos, curat și in continua dezvoltare.…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Societatea civila ii cere lui Iohannis sa nu lase Romania sa devina "un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale” Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- ”De cand am ajuns la Constanta, am dorit sa calc pe urmele lui Stanescu si Toma”, spune capitanul echipei nationale de handbal, Mihai Popescu, ales pentru a sasea oara cel mai bun jucator roman al anului. Cu Popescu in poarta si Alex Simicu la semicerc, tricolorii ataca saptamana viitoare calificarea…

- Cosmin Gusa a declarat in cadrul unui interviu ca exista posibilitatea ca Romania sa ajunga sa fie guvernata de catre un alt stat, reprezentat de una dintre marile puteri. Mai mult, consulatul politic este de parere ca o disolutie a Uniunii Europene s-ar putea intampla din moment in moment, tabloul…

- Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici."Domnul președinte al Senatului a zis ca nu a fost anunțat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de poliție…

- Fostul selectioner, Anghel Iordanescu, a tinut sa-l felicite pe Gigi Becali dupa transferul lui Olimpiu Morutan de la FC Botosani, spunand ca noua politica a FCSB-ului este foarte buna. "Politica pe care o are FCSB, in momentul de fata, e foarte buna. Gigi Becali a schimbat strategia clubului.…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca,...

- Romanii trimit colete catre rudele aflate in Germania tot mai mult, volumul de colete creste de la an la an iar bineinteles ca in preajma sarbatorilor lucrurile in zona asta o iau putin razna. Acest fenomen dezvolta tot mai mult piata si face loc pentru mai multi transportatori . Iata 5 criterii dupa…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament. Majoritatea armelor au fost furate…

- Scrisoare deschisa adresata domnului Deputat Laurențiu Nistor, Președinte PSD Hunedoara In data de 8 Decembrie 2017, la Calan, a avut loc Adunarea Generala și Consiliul Director al filialei județene Hunedoara a Asociației Comunelor din Romania. La aceasta ședința am participat ca și…

- Avionul militar care il aduce acasa pe Regele Mihai a plecat de pe aeroportul din Geneva. Aeronava Spartan, special modificata pentru acest drum, urmeaza sa ajunga in Romania in jurul orei 11.00.

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Sase partide s-au disputat miercuri in grupele C si D la Campionatul Mondial din Germania, invingatoarele zilei fiind Rusia, Muntenegru, Danemarca, respectiv Coreea de Sud si Germania, in timp ce Olanda si Serbia au remizat. In grupele A si B a fost zi de pauza, iar Romania, calificata deja in optimi,…

- Caminul-spital „Dr. Carl Wolff" din Sibiu functioneaza din banii stransi prin intermediul Asociatiei cu acelasi nume, ai carei membri fondatori sunt reprezentantii Bisericii Evanghelice C.A. din Romania. In urma cu cinci ani, in cadrul acestei institutii a fost creat si un centru in care sunt ingrijite…

- Severica Covaciu, senator PMP de Maramures, a reprezentat Romania la cea mai prestigioasa reuniune, la nivel mondial, dedicata femeilor din politica si egalitatii acestora in viata publica. Islanda, tara cu cel mai ridicat nivel al respectarii principiului egalitatii, a gazduit editia din acest an,…

- Handbalistele „tricolore” au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce, vineri, au invins Paraguay (scor 29-17). Astazi, Romania va infrunta Slovenia, „surpriza” din grupe.

- „Basescu este un om politic. Așa cum în România s-au epuizat funcțiile, Traian Basescu a decis sa vina în RM și sa faca politica. Este un om caruia îi place politica. Asta a spus Maia Sandu, astazi, în cadrul emisiunii InPROfunzime. „Basescu…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a anuntat duminica seara, dupa incheierea Trofeului Carpati, lotul care va face deplasarea la Campionatul Mondial din Germania (1-17 decembrie).