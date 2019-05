Stiri pe aceeasi tema

- Un actor de comedie fara experienta politica anterioara, Zelenski a castigat alegerile prezidentiale de luna trecuta detasat promitand ca va combate coruptia si va pune capat actualului mod de a face politica. El a inceput insa sa fie examinat indeaproape pentru legaturile de afaceri cu Ihor…

- "In ceea ce priveste alegerile din Ucraina, este deocamdata prea devreme pentru a evoca (...) posibilitatea unei cooperari. Va fi posibil de analizat doar prin cazuri specifice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Moscova respecta alegerea poporului ucrainean,…

- Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, dupa ce a caștigat alegerile in Ucraina, ca prima sa sarcina va fi sa incerce sa ii elibereze pe prizonierii ucraineni capturati in cadrul conflictului din estul tarii. "Vom continua negocierile pana la capat, pentru ca schimburile de focuri sa inceteze",…

- Candidatii rivali la presedintia Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, au avut o confruntare mult-asteptata pe stadionul olimpic din Kiev. Atmosfera a fost marcata de tensiune: cordoanele de politie au separat sustinatorii celor doi, muzica rock rasuna si insultele zburau de la un candidat…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului.'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii…

- Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, a declarat, miercuri, intr-o intalnire cu atasati militari ai misiunilor diplomatice straine de la Kiev, ca Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, noteaza agentia de presa oficiala a Kievului. "Noi…

- Trimiterea unei misiuni ONU de menținere a pacii ar putea fi decisive in rezolvarea conflictului din Ucraina de Est, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, aflat in vizita la New York, relateaza site-ul publicației Washington Post, potrivit Mediafax.Poroșenko a acuzat Rusia ca…