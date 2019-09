Plenul Senatului a luat act de demisia din funcția de președinte a lui Calin Popescu Tariceanu. Biroul permanent al Senatului a decis, luni, ca alegerea noului presedinte sa se faca miercurea viitoare. Pana atunci vicepresedintele Senatului, Serban Valeca, va exercita atributiile de presedinte. Tot luni, Viorica Dancila a anunțat ca PSD il susține pentru funcția The post Noul președinte al Senatului va fi ales miercurea viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .